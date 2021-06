Continua a dimostrare che il percorso fatto ad Amici 20 è stato personale oltre che artistico: Giulia Stabile, prima ballerina a trionfare in vent'anni di talent, ha lasciato un messaggio ai suoi follower. Il suo profilo Instagram conta più di un milione e mezzo di fan ma Giulia non si è affatto montata la testa, anzi continua a mantenere un rapporto stretto anche se virtuale con chi l'ha sostenuta durante il suo percorso in tv e con chi la segue anche una volta spente le telecamere. La dolcezza della romana, che ha conquistato anche il cuore di Sangiovanni, rivelazione in ambito musicale e cantautorale del programma.

traspare in ogni singola parola.

Giulia Stabile lascia un messaggio ai suoi sostenitori

Dopo 24 ore di silenzio social che avevano messo in allarme i fan, nelle ultime ore Giulia è tornata molto attiva sul suo profilo Instagram. La ballerina non ha pubblicato nuovi post dopo il balletto con Simone, ballerino professionista della scuola più famosa d'Italia, ma al contrario non ha fatto mancare ai suoi sostenitori nuove Storie. Dopo un video in cui è protagonista con Sangiovanni e registrato l'ultima volta che i due sono stati insieme dopo il talent, e diversi repost delle sue fanpage, che dimostrano come la Stabile sia riconoscente a chi le vuole bene, Giulia ha postato un nuovo messaggio.

"Ogni giorno cerco di rispondere un po' ai vostri messaggi, ringraziarvi per tutto il costante supporto che mi date", ha esordito la ballerina, che è lieta di essere tanto apprezzata.

E in effetti, è proprio così: Giulia è molto amata non solo per la sua arte, che è indiscutibile, ma anche per la persona che è. "Ho notato che veramente tantissimi di voi mi hanno detto di aver sentito ciò che ho passato" ha proseguito Giulia riferendosi ai problemi da lei raccontati relativi al bullismo subito a scuola.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso Clicca qui e vinci un buono Amazon da 50 euro

La ballerina esalta i discordi del fidanzato

La ballerina, poi, ha proseguito affermando che molti hanno notato quella che è stata la sua crescita personale. 'Aver sentito i bellissimi discorsi che faceva Sangio vi ha aiutati a diventare anche voi più confident e quindi apprezzarvi per ciò che siete, e questo davvero i riempie il cuore di gioia', ha scritto poi Giulia.

La Stabile in poche righe ha dimostrato non solo di essere matura ma anche di non mettere mai da parte il suo primo amore che l'ha sostenuta durante i momenti difficili vissuti ad Amici. Ma a dire il vero anche lei ha fatto molto per Sangiovanni: il cantautore ha dichiarato, durante le varie interviste radiofoniche, che Giulia lo ha sostenuto ed è stato anche la sua musa, non a caso Lady è proprio dedicata a lei.

"Continueremo a crescere ed apprezzarci ogni giorno di più insieme", ha concluso Giulia, affermando di voler bene a tutti i fan. Insomma, la vincitrice di Amici, 19 anni tra pochi giorni, si è trasformata in una bellissima farfalla.