Venerdì 17 maggio i telespettatori di Terra Amara assisteranno alla morte di Hakan per mano di Betul. Ne seguirà la disperazione di Zuleyha che vedrà suo marito esalare l'ultimo respiro mentre i dottori tenteranno invano di salvarlo. Inoltre, Sermin e Betul saranno senza una casa e senza un centesimo: per loro ci saranno solo umiliazioni.

Betul vuole uccidere Zuleyha

Le anticipazioni di Terra amara della puntata in prime time di venerdì 17 maggio prendono il via dalla disperazione di Betul e Sermin che dopo aver scoperto che Colak non solo è vivo ma ha messo in atto un piano con Zuleyha per metterla in ridicolo, si ritroveranno senza un soldo e senza una casa.

Betul riterrà Altun l'unica colpevole delle sue disavventure e sfortune e si recherà a Villa Yaman con l'intenzione di ucciderla.

Ma quando premerà il grilletto contro Zuleyha, Betul colpirà invece Hakan che farà da scudo alla moglie per salvarla. Hakan, infatti, dopo l'ultimo litigio con la moglie si troverà in sua compagnia per ribadirle che la ama. In preda alla disperazione, Zuleyha correrà all'ospedale con l'auto di Friket che dopo aver sentito le urla offrirà il suo aiuto.

Altun perde il marito

Le condizioni di Hakan appariranno subito disperate. I medici procederanno ad effettuare una trasfusione mentre Zuleyha chiederà al marito di resistere. Tutti i tentativi di rianimazione saranno vani e Hakan esalerà l'ultimo respiro.

Le urla di Zuleyha faranno intendere a Fikret che si trova in corridoio che purtroppo Hakan non si è salvato.

Frattanto, Colak verrà arrestato dopo che Cevat confesserà che l'ordine di sabotare l'auto di Lutfiye è partito proprio da lui. Infine, Betul, Abdulkadir e Vahap tenteranno la fuga alla volta della Siria ma i loro piani non andranno come previsto poiché Fikret organizzerà una spedizione per fermarli ad Aleppo.

La sfortuna in amore di Zuleyha

Zuleyha si ritroverà nuovamente vedova: durante le quattro stagioni di Terra amara ha sempre sofferto per amore. Facendo un excursus sulla vita della protagonista, il primo grande amore di Zuleyha, Yilmaz, ha preso la vita proprio nel momento in cui la coppia si era finalmente riunita.

Dopo la riappacificazione con Demir, anche quest'ultimo ha perso la vita e solo dopo Zuleyha ha confessato di non aver mai provato veramente amore nei confronti del marito. E infine, anche Hakan la lascerà in preda alla disperazione. Unica consolazione di Zuleyha saranno i suoi figli, che le daranno grandi soddisfazioni.