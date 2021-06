Secondo le ultime anticipazioni della soap opera turca Love is in the air, nelle puntate che andranno in onda su Canale 5 da lunedì 7 a venerdì 11 giugno ci saranno diverse novità e colpi di scena.

In particolare, la finta festa di fidanzamento tra Eda e Serkan si svolgerà, ma con tante difficoltà, in quanto la madre del ragazzo non farà altro che umiliare la ragazza per la sua diversa estrazione sociale. Intanto, i due giovani per rendere più credibile il loro finto fidanzamento decideranno di andare a convivere, ma Aydan proverà a far cambiare idea a suo figlio.

Successivamente, Eda in un momento di rabbia dirà a Selin dell'idea di andare a convivere con Serkan. La ex di quest'ultimo subito lo dirà alla madre del ragazzo e si creeranno una serie di equivoci.

La festa di fidanzamento tra Eda e Serkan si svolgerà con tantissime difficoltà

Nelle puntate in onda la settimana prossima, l'Art Life è in difficoltà: l'albergo rischierà di non potersi fregiare della denominazione dell'albergo ecologico. Poi però potrebbe arrivare una svolta, in quanto a Eda verrà un'idea in mente.

Nel frattempo, arriverà il giorno della finta festa di fidanzamento tra la giovane protagonista e Serkan, ma si svolgerà con tantissime difficoltà. Infatti, Aydan la mamma dell'uomo, umilierà Eda per la sua estrazione sociale.

Eda e Serkan decideranno di andare a convivere

Poco dopo, Aydan verrà a sapere tramite Selin che suo figlio e Yildiz avranno deciso di comune accordo di andare a convivere. Proprio per questo motivo, la donna si metterà in contatto con Serkan per provare a convincerlo a ripensare al suo proposito di andare a convivere con Eda.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso Clicca qui e vinci un buono Amazon da 50 euro

Intanto, Aydan verrà a sapere che la giovane protagonista avrà già portato via alcuni scatoloni da casa di Serkan e quindi penserà che Eda stia facendo spazio per le cose che dovrà portare a casa del figlio. Dunque, la donna penserà che a nulla sia servito parlare con Serkan.

Eda dirà a Selin che andrà a convivere con Serkan

Successivamente, Eda in un momento di rabbia farà credere alla ex di Serkan che lei e il giovane andranno a vivere insieme. Selin allora andrà prontamente a raccontare la novità a Aydan e Piril e da lì in avanti ne scaturiranno una serie di equivoci.

Non resta che aspettare la messa in onda televisiva delle nuove puntate di Love is in the air per scoprire ulteriori novità sulle vicende di Eda e Serkan. Intanto, chi volesse recuperare gli episodi precedenti della soap opera potrà farlo in qualsiasi momento mediante la piattaforma gratuita di Mediaset play. Invece, l'appuntamento tv con Love is in the air è dal lunedì al venerdì alle ore 15:30 su Canale 5.