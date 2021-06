Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga, da quando hanno messo piede fuori dalla casa del Grande Fratello Vip, non si sono lasciati neppure un solo secondo. I due hanno ribadito la loro intenzione di costruire qualcosa di bello insieme e in questi mesi post reality show, hanno più volte confermato di aver capito di amarsi per davvero e di voler stare insieme. Le dimostrazioni non sono mancate, al punto che i due ex protagonisti del GF Vip, hanno scelto di fare anche le presentazioni ufficiali in famiglia e il 4 giugno, Andrea ha fatto conoscere la sua nuova fidanzata anche a papà Walter.

Rosalinda Cannavò conosce Walter Zenga, papà del fidanzato Andrea

Nel dettaglio, il Grande Fratello Vip 5 è stato un vero e proprio "toccasana" per il giovane Andrea Zenga, dato che in primis ha avuto modo di ricucire il rapporto con suo papà Walter, che non vedeva e sentiva da svariati anni.

Grazie ad una serie di incontri avvenuti all'interno della casa di Cinecittà, i due hanno scelto di tornare ad essere "padre e figlio" e, terminato il reality show di Canale 5, hanno ripreso in mano le redini del loro rapporto pronti a recuperare il tempo perso.

Fino a questo momento, però, come aveva confermato lo stesso Andrea in diverse interviste, non c'era stata ancora la presentazione ufficiale di Rosalinda con suo padre Walter Zenga.

L'incontro a Milano tra Andrea, Rosalinda e Walter Zenga

Ieri sera, però, come testimoniato dalle stories che Andrea e Rosalinda hanno scelto di condividere sui loro profili ufficiali Instagram, c'è stato il momento tanto atteso. I due protagonisti dell'ultimo GF Vip, sono stati protagonisti di una cena in un locale milanese proprio con Walter Zenga.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso Clicca qui e vinci un buono Amazon da 50 euro

E così, dopo aver presentato la sua fidanzata a mamma Roberta Termali che ne è stata molto entusiasta, adesso Andrea ha scelto di far conoscere la sua amata Rosalinda anche sul papà, completando così il quadro delle presentazioni ufficiali in famiglia.

È amore tra Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò

Intanto la love story tra Andrea e Rosalinda procede nel migliore dei modi.

I due hanno confermato di essere fatti l'uno per l'altro e che in questi mesi post Grande Fratello Vip, hanno capito di avere dei valori comuni che li portano ad essere uniti.

Rosalinda non ha nascosto che le piacerebbe anche poter pensare di mettere su famiglia con Zenga ma, al tempo stesso, ha precisato che bisognerà fare tutto "un passo alla volta" e quindi per il momento non intende affrettare i tempi.

La coppia nata nella casa del Grande Fratello Vip, per il momento si prepara a godersi la loro prima estate da fidanzati ufficiali, che sicuramente verrà testimoniata sui social da foto, video e stories.