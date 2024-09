A un paio di giorni dalla notizia della sua esclusione dal cast del Grande Fratello, Lino Giuliano ha postato un messaggio per spiegare come sta e come ha reagito alla squalifica. Su Instagram ha ammesso di aver vissuto giornate infernali e di non stare bene tutt'ora. Nonostante questo, ha voluto ringraziare chi lo ha capito e chi gli è stato vicino in questo periodo non semplice.

Le nuove dichiarazioni di Lino su Instagram

Dopo che Alfonso Signorini ha ufficializzato la sua squalifica dal GF per il commento omofobo che ha rivolto a Enzo Bambolina sui social, Lino si è sfogato dicendo che si sarebbe aspettato maggiore comprensione da parte degli addetti ai lavori.

Dopo ciò, il ragazzo è riapparso su Instagram con un nuovo messaggio, rivolto soprattutto ai suoi sostenitori. "Voglio ringraziare tutti voi per il sostegno morale che mi avete dato in questi giorni infernali, non li augurerei neppure al mio peggiore nemico", ha scritto in una storia che è stata pubblicata sul suo profilo. "Non voglio abbandonarvi e, anche se non sto bene a livello emotivo, ci tengo a farvi sapere che vi voglio bene", ha aggiunto l'ex di Alessia.

Lino sembra aver accettato la decisione della produzione, anche se ammette che era un suo sogno quello di partecipare al reality per farsi conoscere meglio dal pubblico.

Salta la partecipazione a poche ore dal debutto

"Mi dispiace molto per quello che è accaduto, ma mi rende felice sapere che abbiate capito che non c'era cattiveria in quel mio commento", ha concluso Lino.

Ancora una volta ha preferito non menzionare Enzo Bambolina, il tiktoker che ha offeso sui social con parole omofobe e per questo degne di una squalifica dal gioco.

L'influencer aveva punzecchiato Lino dopo aver saputo che sarebbe stato uno dei concorrenti del reality e l'aveva fatto invitandolo ironicamente ad ammettere che erano stati insieme in passato.

La risposta di Lino a quel commento ha fatto indignare tutti, compresi gli addetti ai lavori che hanno scelto di estrometterlo dal cast ancora prima di fargli varcare la soglia della porta rossa.

L'esperienza estiva a Temptation Island

Il pubblico di Canale 5 ha conosciuto Lino a fine giugno, quando è stato presentato come uno dei partecipanti dell'edizione estiva di Temptation Island (attualmente è in onda quella autunnale con un nuovo cast).

Nel villaggio si è avvicinato subito alla single Maika e questo ha spinto la sua fidanzata Alessia a richiedere diversi falò di confronto anticipati, ben quattro prima che lui decidesse di accettarlo.

La coppia si è separata dopo quattro anni (lui ha chiesto un'altra possibilità il giorno dopo la rottura, ma è stato respinto) e al rientro dalla Sardegna hanno cominciato a punzecchiarsi sui social.

Lino ha avuto un breve flirt con la tentatrice che ha conosciuto sull'isola, poi è arrivata la notizia del suo imminente ingresso nella casa del GF, commentata con gioia anche dalla sua ex.