Sono ricominciate ufficialmente le riprese di Don Matteo 13, la storica fiction in prime time della Rai con protagonista Terence Hill. Le prime anticipazioni rivelano che in questo nuovo capitolo ci saranno tantissime novità e molti colpi di scena che, sicuramente, non deluderanno le aspettative del pubblico da casa. Occhi puntati in primis sul ritorno del capitano Anceschi, interpretato da Flavio Insinna, il quale però non sarà accompagnato da sua moglie Laura Respighi, interpretata dall'attrice Milena Miconi.

Il ritorno di Anceschi nel cast di Don Matteo 13 ma senza sua moglie Laura

Nel dettaglio, nelle scorse settimane è stato confermato il ritorno ufficiale nel cast di Don Matteo 13 del celebre capitano Flavio Anceschi, interpretato dall'attore e conduttore tv Flavio Insinna. In tanti hanno sperato che al suo fianco ci fosse di nuovo anche sua moglie Laura, con la quale il capitano era convolato a nozze nella quinta stagione, ma così non sarà.

A confermarlo è stata l'attrice Milena Miconi che vestiva i panni di Laura, la quale ha dichiarato che per lei sarebbe stato bello ritornare in scena ma gli sceneggiatori hanno scelto di far uscire di scena, definitivamente, il suo personaggio.

Milena Miconi, alias Laura in Don Matteo, conferma la sua uscita di scena dalla fiction

E così, gli spettatori di Don Matteo 13, scopriranno che Laura non tornerà più perché è morta. L'attrice ha poi escluso a priori qualsiasi tipo di ritorno, post mortem, sempre più frequente nelle fiction italiane. "Nel mio caso non sarà così, però mi ha fatto molto piacere avere tanta solidarietà da parte del pubblico", ha ammesso Miconi che in questi giorni ha ricevuto diversi messaggi di affetto da parte dei fan che avevano sperato nel ritorno di Laura.

Ma la morte di Laura Respighi non sarà l'unico momento clou di questa tredicesima stagione di Don Matteo, in onda dal 2022 in prima visione assoluta su Rai 1.

Raoul Bova entra nel cast di Don Matteo 13 e Terence Hill potrebbe lasciare

Al centro della trama, infatti, ci sarà anche l'arrivo di un nuovo giovane prete che sarà interpretato dall'attore Raoul Bova, reduce dal buon successo di ascolti ottenuto su Canale 5 con la fiction Buongiorno mamma, che è stata confermata con una seconda stagione.

Raoul Bova, dopo la partecipazione a questo tredicesimo capitolo della fiction, potrebbe entrarne e far parte ufficialmente dalle stagioni successive, diventando così il "nuovo" Don Matteo. Si vocifera, infatti, che questa per Terence Hill potrebbe essere l'ultima stagione di sempre la quale segnerebbe la fine di un'epoca per una serie che ha sempre registrato dei risultati d'ascolto eccezionali in prime time.