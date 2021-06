Prosegue l'appuntamento con la nuova serie tv turca Mr Wrong - Lezioni d'amore con protagonista Can Yaman. Le anticipazioni riguardanti le nuove puntate in onda dal 7 all'11 giugno 2021 rivelano che i colpi di scena non mancheranno. Occhi puntati in primis su Ozan che avrà un colpo di fulmine nei confronti di Deniz. Intanto Ezgi non manterrà la parola che aveva dato a Ozgur e non si presenterà al matrimonio della sorella.

Ozgur decide di non assumere la sua vicina: anticipazioni Mr Wrong 7-11 giugno 2021

Nel dettaglio, le trame delle nuove puntate di Mr Wrong in programma fino al prossimo 11 giugno 2021 rivelano che Ozan sarà protagonista di un colpo di fulmine del tutto inaspettato nei confronti di Deniz.

Le propone così di curare gli interessi legali del locale di cui è socio con Ozgur e, per fare colpo visto che lei stava cercando di dare una mano ad Ezgi, offre alla ragazza un lavoro come PR all'interno del locale.

Tuttavia, Ozgur è completamente all'oscuro di quello che sta succedendo e nel momento in cui Ozan le presenta Ezgi, ha una reazione di sconforto. Intanto Ezgi non manterrà la parola data e rinuncerà ad accompagnare Ozgur al matrimonio della sorella. Tuttavia, la ragazza non sa che ha appena accettato una proposta di lavoro che la vedrà protagonista proprio all'interno del locale gestito dal suo vicino di casa.

Ezgi scopre che il suo ex fidanzato diventerà padre

Le anticipazioni delle nuove puntate di Mr Wrong in programma dal 7 all'11 giugno 2021 rivelano che Ozgur si sentirà messo alle strette e per questo motivo deciderà di non assumerla nel suo locale.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui: in preda allo sconforto per quello che sta accadendo, Ezgi deciderà di recarsi in ospedale per andare a trovare sua cugina e potersi così sfogare con lei, raccontandole ciò che sta vivendo in questo periodo.

Sarà proprio in ospedale che la donna beccherà il suo ex fidanzato assieme alla sua nuova compagna in dolce attesa.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso Clicca qui e vinci un buono Amazon da 50 euro

Un duro colpo per Ezgi, la quale disperata finirà per alzare un po' troppo il gomito fino a ubriacarsi e alla fine busserà di nuovo alla porta del suo vicino di casa.

Ozgur ed Ezgi partono insieme: spoiler Mr Wrong all'11 giugno

Le trame di Mr Wrong rivelano che Ozgur deciderà di aiutarla e si prenderà così cura di lei. I due, quindi, passeranno la notte insieme fin quando il giorno dopo le amiche di Ezgi la sorprenderanno con indosso una maglia da uomo ma lei si giustificherà dicendo che è la maglia di Soner.

E poi ancora pentita di aver dato buca ad Ozgur, Ezgi deciderà di tornare di nuovo sui suoi passi e così alla fine accetterà di accompagnarlo al matrimonio. I due, quindi, partiranno insieme per affrontare questo grande evento. I nuovi episodi di Mr Wrong con protagonista Can Yaman, quindi, promettono grandi colpi di scena e sicuramente non deluderanno le aspettative dei tantissimi fan.

Buon debutto per Mr Wrong: la soap con Can Yaman parte dal 18% di share

Intanto, il debutto di questa nuova serie turca al posto di Uomini e donne può essere considerato positivo dal punto di vista auditel. La prima puntata trasmessa lunedì pomeriggio su Canale 5 ha sfiorato la soglia dei 2,3 milioni di spettatori arrivando a conquistare più del 18% di share.

Un risultato che può essere considerato soddisfacente, dato che Mr Wrong - Lezioni d'amore, durante la messa in onda ha battuto il programma competitor in onda su Rai 1, confermandosi così leader della sua fascia oraria. Riuscirà la serie a mantenere la leadership anche nelle prossime calde settimane estive? Al pubblico da casa spetterà la fatidica sentenza finale.