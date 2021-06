Lavori in corso per il Grande Fratello Vip 6. Il reality show condotto da Alfonso Signorini, tornerà in onda a partire dal prossimo mese di settembre su Canale 5 con una nuova edizione che si preannuncia ricca di novità e sorprese. Anche quest'anno saranno diversi i volti noti dello spettacolo, della televisione e dello sport che si metteranno in gioco all'interno della casa di Cinecittà. Le prime anticipazioni rivelano che dovrebbe essere prevista la presenza di almeno 20 concorrenti, ma non si esclude che il numero possa aumentare ulteriormente nel corso della messa in onda.

I nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip 6 dovrebbero essere 20-30

Nel dettaglio, stando a quanto riferito da "TvBlog", quest'anno i concorrenti del Grande Fratello Vip 6 dovrebbero essere almeno una ventina.

Tutto, però, dipenderà dalla durata del reality show perché, nel caso in cui dovesse essere prolungato oltre dicembre, come è accaduto con la quinta edizione vinta da Tommaso Zorzi, non si esclude che ci siano nuovi ingressi e in quel caso il numero dei concorrenti potrebbe arrivare anche a 30.

Adriana Volpe nuova opinionista del GF Vip 6

Occhi puntati anche sui nomi degli opinionisti di questo GF Vip 6. Sia Pupo che Antonella Elia pare che siano stati "fatti fuori", dal cast del reality show.

In queste ore, infatti, si cercano i nuovi opinionisti che saranno presenti in studio al fianco di Signorini. Una di queste sarà Adriana Volpe, ex concorrente del GF Vip e attualmente al timone del talk show Ogni Mattina in onda su Tv 8.

Ma chi sono gli aspiranti nuovi concorrenti che potrebbero entrare a far parte del cast del Grande Fratello Vip 6?

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso Clicca qui e vinci un buono Amazon da 50 euro

In queste ore circolano un bel po' di indiscrezioni sui nomi dei personaggi famosi che dovrebbero mettersi in gioco all'interno della casa più spiata d'Italia.

Le indiscrezioni sui concorrenti del GF Vip 6: da Katia Ricciarelli a Giovanni Ciacci

Tra questi, spicca il nome di Miriana Trevisan, ex volto di Non è la Rai e valletta di diverse edizioni de La ruota della fortuna al fianco di Mike Bongiorno, la quale pare che abbia sostenuto già il provino nei giorni scorsi.

Occhi puntati anche su Katia Ricciarelli, che potrebbe essere la "punta di diamante" di questa sesta edizione del reality show Mediaset condotto da Alfonso Signorini. Per l'ex moglie di Pippo Baudo non sarebbe la prima esperienza con questo genere di trasmissione, dato che negli anni passati ha partecipato a La Fattoria, condotta da Barbara d'Urso.

E poi, ancora, tra i nomi circolati in queste ore vi è anche quello di Giovanni Ciacci, che in un primo momento era candidato all'Isola dei famosi, ma poi ha dovuto rinunciare alla partenza per motivi di salute.