L'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 6 ritornerà in onda dal prossimo mese di settembre, con la messa in onda dei nuovi episodi in prima visione assoluta su Rai 1. I colpi di scena non mancheranno e le prime anticipazioni rivelano che ci sarà grande attenzioni per le vicende di Vittorio Conti, dopo che l'uomo è rimasto da solo in seguito alla partenza di sua moglie Marta. La donna ha scelto di trasferirsi in America e Vittorio dovrà riprendere in mano la sua vita. Ma cosa succederà a questo punto? Ci sarà un riavvicinamento con Beatrice?

A fare un po' di chiarezza è stata l'attrice che veste i panni della cognata di Vittorio, nella soap opera.

Il rapporto tra Marta e Beatrice ne Il Paradiso delle signore 6

Nel dettaglio, Caterina Bertone ha rilasciato una nuova intervista in cui ha parlato di quello che accadrà nella sesta stagione de Il Paradiso delle signore.

L'attrice di Beatrice ha parlato anche del rapporto che c'è tra il suo personaggio e Marta Guarnieri: per i fan della soap, le due donne sono considerate delle antagoniste, ma per la Bertone non sarebbe proprio così.

"Non credo che Beatrice sia gelosa di Marta, direi piuttosto che si sente in difficoltà nei suoi confronti", ha dichiarato l'attrice che è pronta a rientrare sul set per girare i nuovi episodi della sesta stagione.

'Belle sorprese' per Beatrice nella sesta stagione della soap Rai

A tal proposito, messe da parte le presunte gelosie nei confronti della moglie di Vittorio Conti, l'attrice di Beatrice ha anticipato che ci saranno delle novità importanti legate al suo personaggio, pur senza sbilanciarsi più di tanto evitando così di fare spoiler ai fan.

"Ci saranno sicuramente delle belle sorprese nella sua vita, glielo auguro", ha dichiarato la Bertone.

E poi ancora ha parlato del rapporto tra il suo personaggio e il cognato Vittorio Conti. I due si sono ritrovati nella quinta stagione dopo un lungo periodo di lontananza e, soprattutto, dopo il flirt che avevano avuto in gioventù e che entrambi non hanno mai dimenticato del tutto.

'Vittorio è l'amore proibito', dichiara l'attrice di Beatrice de Il Paradiso 6

Non è un caso che, tra Conti e la cognata Beatrice, complice anche l'assenza di Marta che si trovava in America da parecchio tempo, si è riaccesa la fiamma della passione e i due hanno ceduto al sentimento.

"Beatrice vede in Vittorio l'amico di infanzia, l'amore proibito", ha ammesso l'attrice aggiungendo poi che per la donna Conti rappresenterebbe anche una sorta di amico fidato.

Insomma in questa sesta stagione de Il Paradiso delle signore, c'è da scommettere che i colpi di scena non mancheranno e il rapporto tra Beatrice e Vittorio sembra essere ancora tutto da scrivere. Conti ritroverà il sorriso e la felicità grazie alla cognata?

Lo scopriremo dal prossimo settembre.