Per i prossimi palinsesti autunnali Mediaset, Barbara d'Urso rischia di restare senza programmi in prime time. La conduttrice partenopea, reduce da una stagione televisiva che non è stata proprio ricca di soddisfazioni dal punto di vista Auditel, a partire dal prossimo mese di settembre dovrebbe subire un ridimensionamento nella programmazione della rete ammiraglia. Stando a quanto apprende Blasting News, per lei, infatti, al momento sarebbe previsto soltanto l'appuntamento con Pomeriggio 5, il talk show che conduce dal lunedì al venerdì in daytime su Canale 5.

La nuova stagione tv di Barbara d'Urso a Mediaset

Nel dettaglio, le anticipazioni dei palinsesti Mediaset sul prossimo autunno 2021, rivelano che per Barbara d'Urso sarà una stagione televisiva decisamente diversa rispetto al solito.

Per lei, infatti, non ci sarà spazio per una nuova edizione di Domenica Live, il contenitore domenicale di Canale 5, che quest'anno aveva ripreso in mano nella versione "extra-large" della durata di circa cinque ore.

Al suo posto, al momento, si parla di un possibile arrivo dell'inedita coppia composta da Lorella Cuccarini e Stefano De Martino, entrambi reduci dall'esperienza vissuta quest'anno al serale di Amici di Maria De Filippi.

Barbara d'Urso rischia di perdere la prima serata di Canale 5

Per Barbara d'Urso non ci sarà spazio neppure per il ritorno in prime time. Il suo Live - Non è la d'Urso non è stato riconfermato dopo la chiusura anticipata dello scorso marzo, per ascolti ben al di sotto delle aspettative di rete in prima serata.

Il programma, stando a quanto apprende Blasting News, non tornerà in onda nella prossima stagione televisiva e al momento la conduttrice partenopea rischierebbe seriamente di ritrovarsi senza appuntamenti serali.

Mediaset, infatti, starebbe valutando la possibilità di puntare su nuovi volti in prime time: dopo l'arrivo di Enrico Papi che condurrà in autunno la nuova edizione di Scherzi a parte, l'altra novità potrebbe essere Vanessa Incontrada, in pole position per la conduzione di un nuovo show in onda su Canale 5.

Maria De Filippi confermatissima nel palinsesto autunnale 2021

Insomma la prossima annata televisiva potrebbe non essere facile per Barbara d'Urso, a differenza della sua collega Maria De Filippi, alla quale sono stati riconfermati già tutti i programmi che da anni ormai conduce in prime time su Canale 5.

Il prossimo settembre, De Filippi tornerà in giuria a Tu si que vales, poi da gennaio è confermatissima al sabato sera con la nuova edizione del people show C'è posta per te e in primavera sarà la volta della ventunesima edizione del serale di Amici.

In daytime, invece, Maria De Filippi sarà di nuovo al timone di Uomini e donne, il dating show dei sentimenti che conduce con successo da ormai 25 edizioni.