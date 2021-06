Nuovo appuntamento con la rubrica dedicata agli ascolti tv della giornata di lunedì 21 giugno, caratterizzata in prime time dal match tra Finlandia e Belgio, valido per gli Europei di calcio. Su Canale 5, invece, è andato in onda il secondo appuntamento serale con Mr Wrong - Lezioni d'amore, la serie turca che vede protagonista Can Yaman. Il pubblico, però, non ha premiato la scelta della rete ammiraglia Mediaset di trasmettere questa serie anche in prime time e l'ascolto di ieri ha registrato un vero e proprio crollo.

Rai 1 vince la sfida del prime time con gli Europei: ascolti tv lunedì 21 giugno

Nel dettaglio, la prima serata di questo lunedì 21 giugno è stata vinta a mani basse dalla partita tra Finlandia e Belgio, trasmessa dalle 21:00 in poi in diretta televisiva su Rai 1. L'incontro, valido per gli Europei di calcio, è stato seguito da una platea di circa 4,2 milioni di spettatori, raggiungendo quasi il 20% di share in prime time.

Numeri che hanno permesso alla rete ammiraglia, diretta da Stefano Coletta, di vincere la gara auditel della serata, battendo nettamente la seconda puntata in prime time di Mr Wrong. Su Canale 5, invece, la serie con Can Yaman ha registrato un calo del suo numero di spettatori dopo l'esordio della scorsa settimana con quasi 2 milioni di fedelissimi.

Flop Can Yaman su Canale 5: Mr Wrong perde spettatori in prima serata

La puntata del 21 giugno è stata seguita da una platea di poco inferiore a 1,7 milioni di spettatori, fermandosi solo al 9% di share (in calo di circa un punto percentuale rispetto al debutto di sette giorni fa). Insomma, un vero e proprio flop di ascolti per Can Yaman, considerato il 'Re Mida' delle serie turche.

A quanto pare, però, questo nuovo prodotto non ha fatto breccia fino in fondo nel cuore degli spettatori di Canale 5, a differenza di quanto era accaduto in precedenza con DayDreamer - Le ali del sogno.

La serie con Can Yaman è stata superata anche dalla replica di Report, il programma di Rai 3 che ieri sera è stato seguito da una media di 2 milioni di spettatori arrivando a toccare il 9,90%.

Su Rete 4, invece, il talk show Quarta Repubblica ha superato la soglia del milione di spettatori pari al 6,30% di share.

Vola La Vita in diretta con Alberto Matano: i dati auditel del 21 giugno

Per quanto riguarda gli ascolti del daytime di questo lunedì 21 giugno, la replica di Forum al mattino ottiene un ascolto netto di circa 1,2 milioni di spettatori portandosi al 14,60%. La Vita in diretta condotta da Alberto Matano, invece, ha superato ancora la soglia dei 2 milioni di fedelissimi spettatori toccando il 21,30% di share.

Al contrario, invece, su Canale 5 continuano a registrare ascolti molto bassi i film d'amore trasmessi al pomeriggio, nella fascia oraria 16:30-18:40. Quello di ieri, dal titolo Ritorno di un amore, è stato seguito da una media di appena 871 mila spettatori pari al 9,33% di share.