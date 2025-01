Negli episodi di Beautiful in onda dal 13 al 18 gennaio, la piccola Kelly rischierà di morire in mare dopo una svista di Finnegan che si è allontanato per parlare con l'ospedale: il pronto intervento di Sheila eviterà possibili conseguenze per la bambina, ma Steffy si infurierà lo stesso visto che non vorrà che la rossa possa avere alcun tipo di rapporto con i suoi familiari.

Liam invece ammetterà di fronte a Wyatt di provare dei sentimenti per Steffy.

Ridge e Brooke perplessi sulla scarcerazione di Sheila

Steffy difenderà Finnegan di fronte a Liam e gli ribadirà il concetto che lui terrà sicuramente Sheila lontana dalla sua famiglia.

In seguito il primogenito di Bill si incontrerà con Wyatt, il quale esternerà al fratello la certezza che la sua severità nei giudizi verso il medico è dovuta all'amore per la sua ex. Liam confermerà di provare dei forti sentimenti per lei, ma che al momento la priorità è evitare che possa succederle qualcosa a causa di Sheila.

Nel frattempo Finnegan passerà il pomeriggio in spiaggia con Kelly, ma ad un certo punto si allontanerà per parlare con l'ospedale e le chiederà di non avvicinarsi alla riva. La bambina però entrerà lo stesso in acqua e sarà travolta da un'onda, ma l'intervento tempestivo di Sheila eviterà possibili conseguenze per lei. In tutto questo Brooke e Ridge manifesteranno a Carter le loro perplessità sulla scarcerazione della rossa, ma l'avvocato spiegherà come l'unica azione possibile è quella di rafforzare la sicurezza attorno alla famiglia.

Finnegan pensa che Steffy deve essere grato a Sheila

Finnegan sarà sconvolto per quello che sarebbe potuto succedere a Kelly in mare e porgerà le scuse alla bambina per essersi distratto, ma nello stesso tempo sarà grato a Sheila per il gesto eroico che ha fatto. Quest'ultima intanto racconterà a Deacon di aver salvato la vita a Kelly e l'uomo sarà convinto che questo aspetto porterà a un riavvicinamento con suo figlio.

Nel frattempo Finnegan rivelerà alla figlia di Ridge l'incidente che è avvenuto in spiaggia e lei si infurierà quando apprenderà da Kelly che a salvarla è stata Sheila. La giovane Forrester racconterà al marito di aver saputo del suo abbraccio con l'anziana Carter e che quindi adesso non può più fidarsi totalmente di lui. Il medico però cercherà di placare l'ira della moglie e le farà presente che è corretto ringraziare la rossa, visto che senza il suo intervento la bambina sarebbe annegata.

Riepilogo delle puntate precedenti

Negli episodi in onda nelle settimane precedenti, Hope ha chiarito di fronte a Brooke e Deacon che la sua scelta di divorziare è dovuta al fatto che lui è ancora molto innamorato di Steffy. Inoltre Ridge si è scioccato quando ha appreso che Thomas e Hope sono finiti a letto.

Finnegan invece ha rassicurato Li che Sheila non è una minaccia per la sua famiglia, ma dello stesso parere non è stata Steffy che ha temuto per la sua vita e dei suoi cari.