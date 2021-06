La sfida degli ascolti tv di mercoledì 9 giugno è stata caratterizzata dalla messa in onda in prime time di Grand Hotel, la nuova serie televisiva spagnola, con protagonista Megan Montaner, che ha debuttato su Canale 5 in prima visione assoluta. Su Rai 1, invece, è stato trasmesso il film Non sposate le mie figlie, mentre su Rai 3 è andato in onda un nuovo appuntamento con Chi l'ha visto dedicato in ampia parte al caso Denise Pipitone. In daytime, invece, tornare a crescere la soap Love is in the air.

Flop Grand Hotel, vince Chi l'ha visto: gli ascolti tv del 9 giugno 2021

Nel dettaglio, la prima visione del film Non sposate le mie figlie, trasmesso su Rai 1, ha ottenuto una media di circa 2,8 milioni di spettatori pari al 12,80% di share.

Il film ha avuto la meglio sulla prima visione della serie Grand Hotel trasmessa su Canale 5, che ha ottenuto un ascolto ben al di sotto delle più rosee aspettative.

La serie che ha segnato il ritorno in televisione di Megan Montaner, l'amatissima Pepa della soap Il Segreto, ha ottenuto un ascolto netto di circa 1,8 milioni di spettatori in prime time, fermandosi ad una media del 10,86% di share. Un risultato decisamente deludente, tenendo conto che, su Rai 3, la trasmissione Chi l'ha visto condotta da Federica Sciarelli ha conquistato la palma d'oro degli ascolti del prime time di questo 9 giugno, con una media di circa 2,9 milioni di fedelissimi e uno share del 14,70%.

Cresce Love is in the air, Mr Wrong soap meno vista: gli ascolti del 9 giugno

Per quanto riguarda la fascia del daytime di ieri, va segnalata la ripresa della soap opera Love is in the air, che ha conquistato l'attenzione di 1,9 milioni di spettatori pari al 19,60%. Mr Wrong con Can Yaman, invece, si è fermato ad una media di 2 milioni di spettatori con il 17,67% ed è stata (in share) la soap meno vista tra quelle trasmesse nel pomeriggio del 9 giugno su Canale 5.

Beautiful, infatti, ha collezionato una media di circa 2,8 milioni di fedelissimi portandosi al 19.27% di share, mentre Una Vita è stata seguita da una platea di oltre 2,4 milioni di spettatori collezionando il 18,26%.

Bene È sempre mezzogiorno con Antonella Clerici e Mattino 5

Su Rai 1, invece, prosegue l'ottimo andamento del programma È sempre mezzogiorno, condotto da Antonella Clerici, che ha ottenuto una media di 1,7 milioni di spettatori portandosi al 16% di share.

La trasmissione è stata già riconfermata nei palinsesti della prossima stagione televisiva.

Su Canale 5, invece, Mattino 5 continua a registrare dati molto positivi. Il morning show condotto da Federica Panicucci e Francesco Vecchi, ha informato una media di 935 mila spettatori nella prima parte e 852 mila nella seconda, totalizzando uno share medio del 18%.

In seconda serata, invece, il talk show Porta a Porta condotto da Bruno Vespa è stato seguito da una media di 1 milione nella prima parte e 646 mila spettatori nella seconda parte, per uno share complessivo del 7%. Il Tg5 della notte, invece, ha informato una media di 391 mila spettatori pari al 7,80%.