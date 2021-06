L'Isola dei Famosi 2021 ha salutato il pubblico di Canale 5 con la vittoria del giovane Awed. Un'edizione che è stata caratterizzata da non poche polemiche, molte delle quali incentrate anche sugli opinionisti che non sono stati sempre ritenuti all'altezza della situazione. Tra questi vi è Elettra Lamborghini, che ha portato a termine la sua prima esperienza nelle vesti di opinionista di un reality show. Intervistata da Zorzi, Lamborghini non ha nascosto di saper riconoscere quelli che sono i suoi limiti e intanto sui social, Alessandro Rosica ha svelato quello che sarebbe il presunto compenso percepito da Elettra per questa esperienza tv: "Un quarto di milione".

Il bilancio di Elettra Lamborghini all'Isola dei famosi

Nel dettaglio, Elettra Lamborghini, a distanza di pochi giorni dalla finalissima de L'Isola dei famosi, ha deciso di raccontarsi a Tommaso Zorzi, ospite del programma Il Punto Z. Elettra ha così fatto un bilancio di questa esperienza televisiva ed ha parlato anche del futuro, visto che l'Isola tornerà in onda nella prossima stagione televisiva Mediaset.

Lamborghini, però, ha ammesso che non farà parte del cast. "So riconoscere i miei limiti", ha ammesso la cantante che in queste settimane è stata più volte al centro di polemiche per i suoi interventi sul programma non sempre centrati e ficcanti, così come si aspettava il pubblico da casa.

La polemica di Rosica sul presunto cachet di Elettra all'Isola

La notizia di Elettra che non tornerà nel cast della prossima Isola dei famosi, non è passata inosservata all'esperto di gossip, Alessandro Rosica, che dal suo profilo ufficiale Instagram ha lanciato delle pesanti frecciatine contro la cantante e opinionista, voluta da Ilary Blasi in questa quindicesima edizione dell'Isola.

Rosica, nel suo duro post sfogo pubblicato su Instagram, ha parlato anche di quello che sarebbe il presunto compenso percepito da Elettra Lamborghini per questa avventura televisiva, giunta al termine lo scorso lunedì sera.

'Ha preso un quarto di milione', sbotta Rosica contro Elettra

"Con tutti i soldi che si è pappata senza fare nulla.

Credeva di stare in un villaggio turistico", ha sbottato Rosica commentando l'esperienza di Elettra come opinionista. "Hanno soldi da buttare in Mediaset. Le hanno praticamente regalato un quarto di milione senza fare nulla. Poi parlano di crisi e vanno a trattare i prezzi dei naufraghi", ha sbottato ancora Rosica.

Secondo l'esperto di gossip, quindi, Elettra come opinionista di questa Isola dei famosi avrebbe intascato un compenso di circa 250mila euro. Quale sarà a questo punto la reazione di Lamborghini? Replicherà a queste voci sul cachet oppure no?