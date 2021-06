È tempo di riunioni in casa Mediaset per mettere a punto quelli che saranno i palinsesti della prossima stagione televisiva 2021-2022. Al centro dell'attenzione, continua ad esserci quello che sarà il futuro di Barbara D'Urso, la conduttrice partenopea che per anni è stata protagonista di svariate trasmissioni in onda tra daytime e prima serata. Dal prossimo settembre, però, la d'Urso si ritroverà solo al timone di Pomeriggio 5, che molto probabilmente verrà proposto al pubblico in una veste completamente rinnovata anche nella durata.

Pomeriggio 5, da settembre ci sarebbe un netto restyling

Nel dettaglio a fornire gli ultimi retroscena sulla nuova edizione di Pomeriggio 5, è stato Davide Maggio in una diretta Instagram, dove ha svelato che il talk show condotto da Barbara d'Urso potrebbe subire un vero e proprio restyling.

A quanto pare, infatti, in casa Mediaset si sta vagliando l'ipotesi di ridurre la durata complessiva del programma a soli 45 minuti di messa in onda e di conseguenza cambierebbe anche l'orario di inizio.

Dal prossimo settembre, infatti, l'appuntamento quotidiano con Pomeriggio 5 potrebbe prendere il via alle ore 18:00 e non più alle 17:15, così come è successo fino all'ultima edizione trasmessa su Canale 5.

Il talk show di Barbara d'Urso cambierebbe orario

Nel caso in cui la trattativa dovesse andare in porto si tratterebbe di un vero e proprio ridimensionamento per la conduttrice partenopea, la quale nella prossima stagione televisiva dovrà dire addio anche ad altri programmi che ha condotto negli anni passati.

Il primo è Domenica Live, il talk show del dì di festa di Canale 5 che non sarà più nelle mani di Barbara d'Urso.

In casa Mediaset, infatti, si stanno vagliando delle nuove ipotesi e tra i nomi che circolano per la nuova domenica pomeriggio ci sono quelli di Lorella Cuccarini (reduce dall'esperienza come prof ad Amici di Maria De Filippi) ed Elisa Isoardi (protagonista dell'ultima edizione de L'Isola dei famosi).

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Per Barbara d'Urso, inoltre, nel corso della prossima stagione televisiva autunnale non sono previste neppure prime serate su Canale 5.

La chiusura di Live e Domenica Live: Barbara d'Urso resta senza prime time

Il suo talk show Live - Non è la d'Urso, non è stato rinnovato dopo il crollo di ascolti dell'ultima edizione, che è stata chiusa in anticipo a metà marzo.

Alla chiusura di queste due trasmissione, che per anni sono stati i "cavalli di battaglia" della conduttrice partenopea, si aggiungerebbe la riduzione della durata di Pomeriggio 5.

Una soluzione che potrebbe dare la "batosta" finale alla conduttrice, che già quest'anno ha avuto tantissime difficoltà ad imporsi nella gara ascolti contro La Vita in diretta di Alberto Matano su Rai 1.