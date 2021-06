Per Barbara D'Urso è giunto il momento di rientrare al lavoro a Mediaset. La conduttrice partenopea, dopo aver concluso la sua stagione televisiva al timone di Pomeriggio 5, Domenica Live e Live - Non è la d'Urso, in queste ore è tornata di nuovo sui social, dove ha postato delle stories in cui mostra il suo ingresso negli studi di Cologno Monzese, che sono stati la sua casa per un anno intero. E così, a distanza di poche settimane dalla fine del suo Pomeriggio 5, la d'Urso si è rimessa già al lavoro per la prossima stagione televisiva 2021-22.

Il rientro di Barbara d'Urso a Mediaset dopo la breve pausa

Nel dettaglio, proprio questa mattina, Barbara d'Urso ha pubblicato delle stories sul suo profilo ufficiale Instagram, in cui mostra l'ingresso a Mediaset, nei famosissimi studi di Cologno Monzese di Milano, da dove vanno in onda tutte le sue trasmissioni.

La d'Urso, come da tradizione, prima di rimettere piede negli studi si è sottoposta alla misurazione della febbre ed ha ritirato la mascherina chirurgica, obbligatoria per tutti coloro che circolano all'interno dell'azienda, capitanata da Pier Silvio Berlusconi.

Un rientro decisamente prima delle aspettative, dato che soltanto lo scorso 28 maggio, la d'Urso ha salutato il suo affezionato pubblico di Pomeriggio 5, dando appuntamento proprio al prossimo mese di settembre.

Pomeriggio 5 confermato da settembre 2021 in tv

E così, a distanza di appena dieci giorni dalla sua uscita dagli studi che l'hanno accolta per svariati mesi, ecco che la conduttrice partenopea ha mostrato il suo rientro, per la gioia dei fan che in queste settimane hanno avuto modo di leggere notizie decisamente poco rasserenanti sul suo futuro professionale.

Dal prossimo mese di settembre, infatti, la d'Urso sarà soltanto al timone di Pomeriggio 5, il talk show che va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 e di cui sono già iniziati i "lavori" per la prossima edizione.

Non ci sarà, invece, una nuova stagione di Domenica Live: il contenitore del dì di festa Mediaset non riprenderà a settembre e molto probabilmente al suo posto andrà in onda una nuova trasmissione, ancora da definire.

Da settembre, la d'Urso perde la prima serata Mediaset

Tra i nomi che circolano in queste ore, vi sono quelli di Stefano De Martino e Lorella Cuccarini, ma anche Elisa Isoardi, fresca della partecipazione a L'Isola dei famosi 2021.

Nel palinsesto di Canale 5 della prossima stagione tv, non ci sarà spazio neppure per il ritorno in prime time di Live - Non è la d'Urso.

Il talk show della domenica sera, dopo una stagione non proprio entusiasmante dal punto di vista auditel, non è stato rinnovato e quindi, al momento, la d'Urso non avrà programmi nella prestigiosa fascia serale.