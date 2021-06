La soap opera turca Mr Wrong - Lezioni d’amore continuerà a occupare la rete ammiraglia Mediaset per tutto il periodo estivo. Nel corso degli episodi in programmazione sul piccolo schermo da lunedì 14 a venerdì 18 giugno 2021, Ezgi Inal (Ozge Gurel) e Ozgur Atasoy (Can Yaman) faranno stare in pensiero tutte le persone a loro care dopo essere stati sequestrati da dei narcotrafficanti.

Sia le famiglie e gli amici dei due protagonisti dello sceneggiato, non vedendoli tornare a casa, avviseranno la polizia: per fortuna tutto andrà per il meglio poiché la fanciulla e il ricco imprenditore riusciranno a darsi alla fuga.

Mr Wrong, spoiler dal 14 al 18/06: I rapitori di Inal e Ozgur vengono arrestati

Gli spoiler delle puntate che verranno trasmesse su Canale 5 dal 14 al 18 giugno 2021 dalle ore 14:45 circa, dicono che gli amici e i familiari di Ezgi e Ozgur si preoccuperanno quando non li vedranno tornare a casa. Fortunatamente, il ricco imprenditore e l’organizzatrice di eventi riusciranno a sfuggire dalle grinfie dei loro rapitori, che verranno arrestati.

A questo punto, Inal inizierà ad organizzare la serata della cerimonia dell’Henne per Ebru. Successivamente quest’ultima, Ozgur, Deniz, Levent, Ozan e Cansu programmeranno una gita in barca, che purtroppo salterà a causa dell’arrivo improvviso di Serdar: quest’ultimo si presenterà al party in compagnia della sorella Yesim, che si rivelerà essere la giornalista che ha scritto l’articolo su Ozgur.

Ezgi rimanda l’appuntamento con Serdar a causa della madre, Atasoy porta a casa sua Yesim

Nel contempo Levent, per dimostrare a Serdar che Ozgur e Ezgi non hanno nessuna relazione, gli farà intendere che il vero obiettivo del ricco imprenditore è quello di scatenare la gelosia di Yesim. In seguito, mentre Serdar dimostrerà di amare Ezgi, Sevim e Nevin faranno pressione su Ozgur e l'organizzatrice di eventi per farli fidanzare.

A questo punto Gizem, dopo aver fatto capire di invidiare Ezgi, rassicurerà Soner stringendo un patto con lui: quest’ultimo, dopo la fine della storia d’amore con Seda, vorrà riconquistare Inal. Intanto Ozgur e Inal faranno ingelosire Gizem al lavoro.

In seguito, Atasoy darà dei consigli all’amico Ozan, per aiutarlo a fare breccia nel cuore di Ozan, che intanto metterà piede nel ristorante dei due soci insieme a Cansu per fare una sorpresa a Ezgi.

Quest’ultima, non appena vedrà Ozgur e Yesim abbastanza complici, deciderà di recarsi all’appuntamento con Serdar.

Intanto le madri del ricco imprenditore e di Inal cercheranno di capire se i loro rispettivi figli si sono lasciati: da una parte, la signora Sevim organizzerà un incontro tra suo figlio e una ragazza del paese, quella di Ezgi busserà alla porta della consanguinea costringendola a rimandare l’uscita con Serdar. Ozgur, convinto che Inal sia a cena con il dottore, porterà a casa sua Yesim.