La quindicesima edizione dell’Isola dei Famosi ha chiuso i battenti da due settimane con il trionfo di Awed. Beatrice Marchetti una delle ex protagoniste più amate del reality show basato sulla sopravvivenza, in un’intervista rilasciata ai microfoni di SuperGuida Tv non ha nascosto che sperava di portarsi la vittoria a casa dopo aver dimostrato di saper vivere in solitaria.

Le parole pronunciate dalla modella sono state: “Sono rimasta delusa per il fatto di non aver conquistato il podio”.

Isola dei Famosi, Beatrice Marchetti fa una confessione: ‘Credevo di vincere’

Nel corso della finalissima dell’Isola dei Famosi andata in onda su Canale 5 il 7 giugno 2021, a trionfare è stato lo youtuber napoletano Simone Paciello, in arte Awed, avendo la meglio al televoto su tutti i finalisti rimasti in gara. Beatrice Marchetti è senza ombra di dubbio una delle naufraghe che ha saputo mettersi in gioco, dando una lezione a tutti nell’istante in cui ha vissuto il percorso sulle spiagge dell’Honduras da sola.

Pur non avendo vinto, la modella è soddisfatta per come ha affrontato la sfida alla sopravvivenza nel programma condotto da Ilary Blasi. L’ex naufraga si è espressa sull’ultima puntata del noto reality show ammettendo: “Credevo di vincere”.

Beatrice Marchetti sulla sua partecipazione all’Isola dei Famosi: ‘Avevo dei tentennamenti’

Beatrice Marchetti ovviamente ha descritto l’esperienza vissuta in Honduras, sottolineando che essendo una modella è stato difficile per lei vivere da naufraga. Inoltre rispondendo alla domanda se stare in solitaria l’ha premiata o penalizzata, la modella ha detto: “Mi ha premiato perché mi ha permesso di fare uscire le mie sfaccettature.

Mi sono costruita la mia Isola”.

Successivamente l’ex naufraga ha ammesso che partecipando all’Isola dei Famosi ha combattuto la solitudine che ha sempre temuto. A proposito di paure, Beatrice ha confessato che quando ha accettato di prendere parte al cast del programma non sapeva a cosa sarebbe andata incontro, per il fatto di non aver mai frequentato il mondo della televisione.

In poche parole la modella quando le hanno proposto di diventare una delle concorrenti del reality non voleva accettare: “Avevo dei tentennamenti e mi sono posta tante domande. Ho sempre amato le sfide e mi sono messa in gioco”.

Sempre riguardo al percorso fatto sulle spiagge dell’Honduras, l’ex naufraga ha aggiunto: “Questa esperienza mi ha regalato una grande forza e grinta. Ho scoperto quali sono i miei limiti e sono riuscita a superarli”.

Beatrice ha rotto il silenzio anche sul vincitore Awed, che ha deluso Valentina Persia per averla mandata al televoto, sull’interesse che lo stesso ha palesato nei suoi confronti: “Se fossi stata single probabilmente le cose sarebbero andate diversamente.

In quel momento sull’Isola cercavo un amico”.

Inoltre la modella pur avendo ammesso di aver avuto dei momenti di cedimento soprattutto la notte, ha precisato: “Non ho mai pensato di mollare”. Infine Beatrice dopo aver confessato che uno dei suoi sogni è quello di studiare recitazione, su una sua futura partecipazione al GF Vip ha detto: “Vedremo”.