Simone Paciello in arte Awed, è colui che è riuscito ad aggiudicarsi la vittoria della quindicesima edizione dell’Isola dei Famosi nell’ultima puntata. Lo youtuber napoletano ha concesso un’intervista a SuperGuida TV, e tra le tante dichiarazioni ha fatto capire che se potesse tornare indietro probabilmente cambierebbe alcuni atteggiamenti avuti sulle spiagge dell’Honduras.

In particolare Awed riferendosi ai litigi con Vera Gemma, Gilles Rocca e altri naufraghi ha dichiarato: “Ho tradito me stesso e rivedendomi non mi sono riconosciuto”.

Awed sui litigi avuti in Honduras con Vera Gemma, Gilles Rocca e altri: ‘Mi rimprovero quelle due settimane’

Awed, uno degli ex protagonisti dell’Isola dei Famosi dopo essersi portato a casa la vittoria finale venendo proclamato vincitore direttamente in Honduras, da quando è tornato alla vita di tutti i giorni continua a rilasciare diverse interviste. Quando gli è stato chiesto se ha qualcosa da rimproverarsi in merito al percorso fatto nel reality show, Awed ha fatto sapere di essersi reso conto di aver sbagliato a discutere durante le prime settimane di permanenza in Honduras: “Mi rimprovero quelle due settimane in cui ho litigato con Vera, Gilles e il resto del gruppo”.

Nonostante ciò il 24enne che di recente ha risposto ad Elettra Lamborghini, ha però sottolineato di essere riuscito a tornare sui suoi passi.

Isola dei Famosi, Awed sul suo trionfo: ‘Mi ha regalato una maggiore consapevolezza'

Awed ha anche replicato a tutti coloro che sostengono che abbia vinto L’Isola dei Famosi per il fatto di essere molto amato sui social. Dopo aver confessato che inizialmente aveva paura della nomination poiché pensava di aver deluso tutti i suoi sostenitori ha aggiunto: “Ho capito che questa sensazione era sbagliata quando al televoto social per l’immunità ho vinto contro Ignazio”.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso Clicca qui e vinci un buono Amazon da 50 euro

A proposito di quest’ultimo, Simone Paciello ha svelato: “Ho reputato Ignazio, Matteo e Andrea più forti di me a livello non solo fisico ma anche comportamentale”:

Nel corso dell’intervista, il vincitore della quindicesima edizione dell’Isola dei Famosi ha speso delle bellissime parole nei confronti di Angela Melillo: “Devo ringraziarla perché è stata una persona meravigliosa”.

Lo youtuber napoletano ha fatto sapere che la showgirl romana oltre ad ascoltarlo ha saputo dargli dei giusti consigli.

Awed riguardo alle critiche ricevute a sua insaputa da diversi sostenitori di Fariba Tehrani, per delle battute poco carine fatte nei confronti della stessa invece ha detto: “Al momento non ho capito bene cosa è successo. Ho fatto determinati commenti o battute in modo ironico senza l’intenzione di offendere”.

Infine il 24enne dopo aver detto di non aver mai rinnegato l’amicizia con Vera Gemma, ha parlato dell’esperienza vissuta in Honduras e del suo trionfo: “L’Isola mi ha dato l’occasione di mettermi alla prova e di sfidare me stesso. La vittoria mi ha regalato una maggiore consapevolezza in me stesso".