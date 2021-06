Can Yaman continua ad essere al centro dell'attenzione mediatica. L'attore turco, in questi giorni, si sta godendo un periodo di vacanza e relax in compagnia della sua fidanzata Diletta Leotta, che ha deciso di portare in Turchia, per la presentazione ufficiale in famiglia. L'attore di Mr Wrong ha così presentato la sua nuova fiamma a mamma e papà e in questi giorni non sono mancati gli scatti e le paparazzate per la coppia. L'attore è stato anche beccato mentre dava una sistematina alle parti intime con tanto di battuta pungente da parte dell'esperta di gossip, Deianira Marzano.

Il protagonista di Mr Wrong paparazzato mentre controlla le parti intime

Nel dettaglio, durante il soggiorno in Turchia, Can Yaman e la sua fidanzata si sono concessi delle giornate di svago e divertimento al mare, come testimoniato sui profili social della coppia.

I due, ormai, sono usciti allo scoperto e hanno scelto di vivere serenamente la loro storia d'amore, sotto gli occhi vigili dei tantissimi fan che li seguono e li supportano.

Nelle ultime ore, Can Yaman è stato beccato anche mentre dava una controllata alle parti intime. I fotografi hanno colto l'attore di Mr Wrong e DayDreamer mentre controllava i "gioielli di famiglia", con tanto di sbirciatina all'interno del costume e la fidanzata al suo fianco.

Deianira stuzzica Can Yaman

Immediata la reazione dell'influencer napoletana ed esperta di Gossip, Deianira Marzano, la quale non ha perso occasione per fare ironia sul conto dell'attore turco.

"Can che si controlla. Toc toc, c'è qualcuno?", ha scritto Deianira sui social stuzzicando così Can Yaman al centro del gossip per la sua chiacchieratissima storia d'amore con la conduttrice sportiva, che da fine agosto tornerà a raccontare il campionato di calcio di Serie A come inviata di Dazn.

Ironia a parte, la vacanza tra Can e Diletta in Turchia sta proseguendo nel migliore dei modi. La coppia in questi giorni ha postato diversi scatti compresi quelli in compagnia dei familiari dell'attore.

La mamma di Can Yaman avrebbe approvato le nozze con Diletta

La mamma di Yaman, ad esempio, ha pubblicato una foto che la ritrae in compagnia di suo figlio e della sua bella fidanzata, con tanto di faccioni sorridenti e felici.

Sembrerebbe proprio che la bella Diletta sia riuscita a far breccia nel cuore della mamma di Can, tanto che si vocifera che la donna avrebbe dato il suo "via libera" alle tanto attese nozze.

Dopo qualche tentennamento iniziale sul conto di Diletta, sembrerebbe che la signora Guildam abbia cambiato idea sulla conduttrice italiana che ha conquistato il cuore di suo figlio, al punto da dirsi favorevole ad un possibile matrimonio.