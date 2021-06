Prosegue a gonfie vele la relazione tra Can Yaman e Diletta Leotta. I due sono al centro del gossip del momento e, in queste ultime ore, hanno deciso di concedersi un viaggio in Turchia, come testimoniato dagli scatti social che la conduttrice ha scelto di condividere sui suoi canali social. Immagini che confermano il fatto che la relazione tra lei e Can starebbe procedendo nel migliore dei modi, malgrado le critiche e qualche dubbio di troppo delle ultime settimane. Durante questo atteso viaggio in Turchia, la mamma di Can ha avuto modo di conoscere e di scattare anche delle foto con Diletta, facendo storcere il naso all'esperta di gossip Deianira Marzano.

Confermato il viaggio della coppia Can-Diletta in Turchia

Nel dettaglio, a poche ore dall'arrivo in Turchia, sono arrivate le prime immagini dell'atteso viaggio che Can Yaman e la sua fidanzata hanno scelto di intraprendere insieme.

Un viaggio decisamente molto atteso dai fan, dato che da svariate settimane si vociferava che i due fidanzati avessero intenzione di compiere questa "trasferta" che avrebbe permesso alla mamma e al papà dell'attore turco protagonista di svariate serie tv di successo, di conoscere la sua nuova fidanzata.

Diletta Leotta accolta bene dalla madre del fidanzato Can

Quel momento tanto atteso, è finalmente arrivato e sui social, la madre di Can Yaman ha pubblicato anche il primo scatto ufficiale che la ritrae felice e sorridente al fianco di suo figlio e della bella Diletta.

Una foto che ha fatto subito il giro del web e dei social tra i numerosissimi fan della coppia, complice anche la dolce didascalia che la madre dell'attore ha scelto di utilizzare.

"Mia figlia e mio figlio", ha scritto la mamma di Can Yaman che a quanto pare avrebbe accolto già in maniera molto positiva la nuova fidanzata di suo figlio, che continua a stregare il pubblico italiano.

I dubbi di Deianira sul viaggio di Can e Diletta e la foto con la madre

Eppure le parole della mamma di Can hanno fatto storcere il naso all'esperta di gossip, Deianira Marzano, la quale sui social non ha perso occasione per commentare questo nuovo "colpo di scena" legato alla coppia più discussa del momento.

"Che fortuna trovare una suocera che non ti conosce e già ti chiama figlia, veramente sarebbe il primo caso al mondo", ha commentato piuttosto sarcasticamente l'esperta di gossip, che sembra non credere nella veridicità di questa situazione che si sta verificando in Turchia.

"Beh sembra tutto così inverosimile, come nei film", ha chiosato Deianira alludendo al fatto che questo fatidico viaggio con tanto di presentazioni ufficiali con la famiglia di Can, continuerebbe a non convincerla più di tanto.