Prosegue a gonfie vele la storia d'amore tra Can Yaman e Diletta Leotta. I due continuano ad essere al centro dell'attenzione mediatica, soprattutto dopo che hanno reso pubblico il viaggio che hanno scelto di fare ad Istanbul, in Turchia. Un viaggio importante e decisamente molto atteso dai fan, dato che ha permesso all'attore protagonista della serie tv Mr Wrong - Lezione d'amore, di presentare la sua nuova fidanzata alla mamma e al papà che vivono lì. Non sono mancate le foto e i primi selfie "formato famiglia", anche se, secondo il paparazzo Paolone, questa storia d'amore continuerebbe ad essere "una finta".

Il viaggio ad Istanbul della coppia Can Yaman - Diletta Leotta

Nel dettaglio, le Gossip news rivelano che Can Yaman e Diletta hanno scelto di concedersi un periodo di pausa dagli impegni lavorativi per affrontare questo viaggio che li ha portati direttamente ad Istanbul, città natale dell'attore protagonista di svariate serie di successo.

Un viaggio durante il quale Diletta ha avuto modo di conoscere per la prima volta i familiari del suo nuovo fidanzato che, fino a questo momento, non aveva ancora incontrato dal vivo.

Situazione differente, invece, per Can Yaman, il quale ha avuto modo di vedere già in diverse occasioni i familiari della conduttrice sportiva.

La mamma di Can Yaman pubblica una foto con Diletta

L'incontro con i familiari di Can in Turchia pare che sia andato molto bene: la conduttrice, infatti, ha postato sui social diversi scatti che la ritraggono felice e sorridente al fianco dei genitori del suo fidanzato.

La stessa mamma di Can Yaman, sul suo profilo ufficiale Instagram, ha postato un selfie con Can e Diletta, aggiungendo la didascalia: "Mio figlio e mia figlia".

Insomma l'incontro pare che sia andato bene ma, in queste ore, non mancano i dubbi e le perplessità. In particolar modo, il paparazzo Paolone, che fin dal primo momento ha ammesso di non credere nella veridicità di questa relazione tra Can e Diletta, continua a sostenere che si tratterebbe solo di una messa in scena.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

I sospetti di Paolone sulla coppia Can-Diletta

"Uno staff di veri professionisti. Hanno recuperato una storia che ormai non era più credibile agli occhi di tutti", ha scritto Paolone sui social commentando proprio la foto di Can e Diletta in compagnia con la mamma dell'attore turco.

"Io continuo a sostenere che è un fidanzamento fake solo per business, tanto business", ha chiosato ancora il noto paparazzo che in questi mesi si è messo più volte sulle tracce della coppia più discussa del momento.

Ma quale sarà a questo punto la verità dei fatti? E' solo business come sostiene Paolone oppure è vero amore? Lo scopriremo nelle prossime settimane.