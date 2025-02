A poche ore dall'inizio della 35esima puntata del Grande Fratello, Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato si sono detti addio. La ballerina ha raggiunto il modello in camera da letto, l'ha abbracciato e poi gli ha detto che la cosa migliore da fare è lasciarsi. Il finalista ha concordato con l'ormai ex fidanzata e le ha augurato di essere sempre felice, anche senza di lui.

Il confronto definitivo

Negli ultimi giorni Shaila e Lorenzo hanno discusso tanto e si sono accusati reciprocamente di essere la causa della loro crisi di coppia.

A meno di 24 ore di distanza dalla lite che la regia del GF ha preferito censurare, la ballerina e il modello si sono ritrovati per un confronto definitivo.

"Dobbiamo fare la cosa più giusta", ha detto Gatta prima che il compagno la tirasse a sé per un abbraccio.

"Rimani la cosa più preziosa di quest'esperienza Shaila", ha sussurrato Spolverato.

Pochi secondi dopo i due concorrenti hanno sancito la loro separazione dicendo quasi all'unisono: "Ci abbiamo provato".

"I problemi personali si devono risolvere da soli, io ho capito che non posso fare più niente e questo mi rende molto triste", ha concluso l'ex velina con la voce rotta dall'emozione.

Il parere degli spettatori

L'addio tra Shaila e Lorenzo ha spiazzato i loro tantissimi fan, gli stessi che gli hanno dedicato parole d'affetto sui social network.

"Io sto piangendo", "Sto male", "Per me è dura, non immagino per loro", "Meglio così, non possono andare avanti buttandosi fango addosso", "Gli auguro buona fortuna", "Amori", "Ma come si fa a far finire tutto con un click?", si legge su X il 27 febbraio.

In rete, però, c'è anche chi è convinto che Spolverato non aspettasse altro che allontanarsi da Gatta per potersi concentrare esclusivamente sulla finale del GF.

Lorenzo ha fatto di tutto per farsi lasciare perché da solo non aveva il coraggio.

Alla fine ci è riuscito, e anche alla grande perché con un bigliettino di scuse è riuscito a non farsi odiare ad uscirne pulito con "ci abbiamo provato"

Shaila ci ha provato, lui no.#shailenzo pic.twitter.com/qvWr0yWjde — Tinkerbell💫 (@Tinkerb11911547) February 27, 2025

"Ha fatto di tutto per farsi lasciare perché da solo non aveva il coraggio", "Shaila ci ha provato, lui no", "Io non credo più a Lorenzo", "Lui non aspettava altro", "Lorenzo ha bisogno d'aiuto", hanno scritto alcuni fan che si sono schierati dalla parte della ballerina dopo gli ultimi avvenimenti.

Le anticipazioni della puntata

La separazione degli Shailenzo è arrivata a pochissime ore dall'inizio della puntata del GF del 27 febbraio.

Alfonso Signorini si occuperà sicuramente di quello che è successo tra Shaila e Lorenzo negli ultimi giorni, dalla crisi per una presunta gelosia di Gatta nei confronti di Chiara alla rottura di comune accordo.

Nel corso della serata potrebbero essere mostrate le immagini della lite che c'è stata tra i due concorrenti la notte scorsa, quella che la regia ha preferito non trasmettere in diretta probabilmente per tutelare entrambi.