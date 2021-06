Can Yaman e Diletta Leotta continuano a essere al centro dell'attenzione mediatica del momento. I due, in queste ore, sono ritornati protagonisti del Gossip dopo un retroscena raccontato sui social da Alessandro Rosica. L'esperto di cronaca rosa ha raccontato che la coppia sarebbe partita insieme per la Turchia, così da compiere il giro di presentazioni ufficiali con la famiglia dell'attore turco, protagonista della serie tv Mr Wrong - Lezioni d'amore, in onda attualmente su Canale 5.

Il nuovo retroscena di Rosica sulla coppia Can Yaman - Diletta Leotta

Nel dettaglio, Rosica ha svelato che questa mattina Diletta Leotta ha condotto il suo programma radiofonico in diretta, non dagli studi della sede di Milano bensì da Istanbul.

Can e Diletta quindi, dopo i rumor delle scorse settimane, hanno compiuto il tanto atteso e discusso viaggio in Turchia, così da poter permettere alla conduttrice sportiva, volto simbolo di Dazn, di conoscere i familiari dell'attore.

"Diletta a Istanbul per conoscere la famiglia di Can", ha scritto Alessandro Rosica sui social, svelando così questo inedito retroscena sulla coppia.

Tuttavia, secondo l'esperto di gossip, per il momento non dovrebbero uscire delle foto insieme con Can, Diletta e la famiglia dell'attore.

L'atteso viaggio in Turchia della coppia Leotta-Yaman

"Le foto con la famiglia di Can, sono sempre previste per dicembre, più o meno, non credo le facciano ora", ha svelato ancora Rosica.

Sta di fatto che, con questo viaggio in Turchia, i due innamorati dimostrano di voler fare sul serio: una relazione che ha alimentato non pochi dubbi e anche qualche polemica.

In un primo momento, infatti, non tutti hanno creduto nella buonafede di questa relazione sentimentale, al punto che in molti hanno addirittura ipotizzato che il loro fosse un amore costruito a tavolino e architettato nei minimi dettagli.

È vero amore tra Can Yaman e Diletta Leotta

Accuse che, fino a questo momento, sia Can che Diletta hanno sempre rigettato al mittente.

I due, infatti, hanno risposto a queste insinuazioni con i fatti, come dimostrano anche le ultime foto che hanno postato insieme sui social.

La coppia, infatti, si è concessa dei weekend in giro per l'Italia: prima un soggiorno in barca a Capri, con tanto di scatti pubblicati su Instagram, poi è stata la volta della vacanza in Sicilia, dove Can ha avuto modo di trascorrere delle giornate in compagnia della famiglia della sua fidanzata.

Adesso toccherebbe proprio a Diletta conoscere meglio la mamma e il papà del divo turco che ha fatto impazzire il pubblico di Canale 5 con DayDreamer e Mr Wrong.