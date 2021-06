Can Yaman e Diletta Leotta sono al centro del Gossip dall'inizio del 2021 per via del loro fidanzamento. Nella giornata di lunedì 21 giugno Rosica ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram, nel quale ha parlato del protagonista di DayDreamer - Le ali del sogno e della conduttrice sportiva di Dazn. Alessandro ha informato i suoi follower che la coppia del momento si troverebbe in Turchia e la showgirl sarebbe andata nella città di origine del suo compagno per conoscere la famiglia dell'attore.

Can Yaman sarebbe a Istanbul con Diletta Leotta

Rosica ha condiviso uno scatto di Diletta Leotta sul suo account social, mostrando la presentatrice radiofonica su un terrazzo.

Secondo l'esperto di gossip, la conduttrice sportiva si troverebbe a Istanbul, città in cui vivono i familiari di Can Yaman. Alessandro ha corredato il post su Instagram con la seguente didascalia: ''Diletta a Istanbul per conoscere la famiglia di Can. Lo dicevo da tempo che avrebbero coinvolto anche la famiglia di Can, nonostante tanti pagliacci sostenevano che non fosse vero''.

Per Rosica le foto di Diletta Leotta con i familiari di Can Yaman non verranno condivise ora

Alessandro Rosica ha inoltre ipotizzato che nonostante Diletta Leotta si trovi in Turchia per conoscere i genitori di Can Yaman, le foto della coppia del momento in compagnia dei familiari del protagonista di DayDreamer - Le ali del sogno non verranno pubblicate in questi giorni, ma alla fine dell'anno.

A tal proposito, Rosica ha scritto: ''Le foto con la famiglia di Can, sono sempre previste per dicembre, più o meno, non credo le facciano ora''.

La relazione fra Can Yaman e Diletta Leotta prosegue

A conclusione del post sui social, Rosica ha scritto: ''Avete capito che non guardano più in faccia a nessuno? La cosa è gigantesca''.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Alessandro Rosica avrebbe smentito pertanto le parole usate dal paparazzo Paolone, pronunciate durante una diretta Instagram, nella serata di domenica 20 giugno. Il paparazzo dei vip, infatti, aveva affermato che la coppia del momento era partita con due trolley, per recarsi verso una destinazione a lui ignota. Paolone, però, aveva escluso che Can e Diletta si sarebbero recati in Turchia, ipotizzando altre località di villeggiatura.

Nonostante ci sia un alone di mistero riguardo a Yaman e Leotta, che da oltre ventiquattro ore non condividono niente sui social, il post di Alessandro Rosica sembrerebbe indicare che la relazione fra l'attore turco e la conduttrice proceda a gonfie vele. Non resta che attendere ulteriori informazioni dai diretti interessati, per scoprire se, in questa occasione Diletta conoscerà la famiglia di Can.