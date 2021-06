Can Yaman e Diletta Leotta sono al centro del Gossip dall'inizio del 2021, per via della loro storia d'amore. Nella serata di giovedì 24 giugno, Alex Fiumara ha partecipato alla diretta Instagram del suo collega Paolone, in compagnia di Cristian Alaimo, per parlare della coppia del momento. Secondo Alex, la storia d'amore fra il protagonista di DayDreamer - Le ali del sogno e la presentatrice sportiva di Dazn sarebbe nata per motivi di business e, durante la chiacchierata, ha rivelato un retroscena sugli scatti dei paparazzi e, a detta sua, sarebbero concordati.

Fiumara ha rivelato che i detrattori della coppia, potrebbero ricredersi sulla veridicità della relazione fra Can e Diletta, se la showgirl rimanesse incinta.

Can Yaman e la fidanzata Diletta Leotta: per Alex Fiumara sarebbe un'opera commerciale

Alex Fiumara ha espresso la sua opinione sul fidanzamento dell'attore e della showgirl, affermando: ''Io credo che nasce tutto come una grandissima opera commerciale. Allora, partiamo da un presupposto, Diletta Leotta e Can sono due persone, un uomo e una donna molto belli, non avrebbero bisogno, secondo me, di fare determinate messe in scena per uscire allo scoperto o comunque far parlare di sé''. Il paparazzo ha proseguito però, sostenendo che, Yaman e la presentatrice sportiva potrebbero aver scelto di intraprendere la relazione perché funziona a livello mediatico, dichiarando: ''Però, è anche vero che tutto fa brodo.

Secondo me, ma è una mia opinione personale, non suffragata da prove, è stata un'opera commerciale che funziona, funziona veramente. I due secondo me ogni tanto si divertono anche insieme. Parlare di matrimonio, parlare di queste cose qua non lo so".

Le paparazzate di Can Yaman e Diletta Leotta sarebbero organizzate

Nel corso della diretta Instagram, Fiumara ha parlato anche delle paparazzate che sono state fatte in questi mesi alla coppia del momento e, secondo il fotografo, molte sarebbero state concordate.

In particolar modo, Alex ha rivelato: ''Anche perché diciamo una cosa, che i fotografici di Can e Diletta sono sempre stati molto organizzati a tavolino. I fotografi sono sempre stati quasi chiamati''. Inoltre, secondo Alex Fiumara, l'attore turco e la conduttrice, potrebbero aver intrapreso la scelta di chiamare loro i fotografi, per fare scatti migliori, aggiungendo: ''Il che potrebbe anche starci perché una come Diletta Leotta e uno come Can Yaman comunque hanno un'immagine da preservare, la bellezza dell'uomo e della donna''.

Le fotografie di Can Yaman e Diletta Leotta sarebbero foto d'autore

Fiumara ha ricordato alcune fotografie mostrate durante una trasmissione di Barbara d'Urso e, in una puntata dove ha partecipato in compagnia di Paolone, ha rivelato che le paparazzate fatte a Can Yaman e alla sua fidanzata Diletta Leotta, sarebbero state fatte utilizzando la tecnica "flare". Nello specifico, il tipo di scatto, secondo Alex, sarebbe stato realizzato con un pannello davanti, un riflettente ed una luce posteriore. Aggiungendo: ''Non è uno che arriva e ti fa una paparazzata del genere. Quella è una foto d'autore. Devi aspettare la golden hour, ovvero la luce blu e devi fare una foto del genere''. Alex ha aggiunto che, a detta sua, Can e Diletta sarebbero persone che ci tengono molto a vedere le loro fotografie sui giornali.

Il paparazzo ha dichiarato che sarebbe pronto a ricredersi sulla coppia del momento, nel caso la presentatrice sportiva di Dazn attendesse un bambino, confidando: ''La prova del nove è che lei rimanga incinta''. Non resta che attendere un po' di tempo, per vedere se per Can Yaman e Diletta Leotta ci saranno i fiori d'arancio.