Can Yaman e Diletta Leotta sono al centro del Gossip dall'inizio del 2021, da quando è venuta a galla la loro relazione. Nella serata di domenica 20 giugno, Paolone ha fatto una diretta su Instagram con Cristian Alaimo, nella quale hanno parlato della coppia del momento. Nel corso della chiacchierata, il paparazzo ha rivelato che il protagonista di DayDreamer - Le ali del sogno e la conduttrice sportiva di Dazn sarebbero partiti nel pomeriggio, per una località a lui ancora sconosciuta. Il fotografo, però è stato categorico, escludendo che la coppia del momento si sia recata a Istanbul, città di origine di Can.

Can Yaman parte con Diletta Leotta: il retroscena di Paolone

Secondo Paolone, l'attore di Istanbul e la showgirl sarebbero partiti, nel pomeriggio di domenica 20 giugno, per concedersi ancora qualche giorno di vacanza. Cristian Alaimo ha domandato al fotografo dei vip: ''Sono partiti i giovani, la finta coppia, insomma quei due?''. Il paparazzo Paolone ha fornito un aggiornamento in merito agli spostamenti di Can Yaman e della sua fidanzata Diletta Leotta, replicando: ''Si, sono usciti verso le 17.30/18, con due trolley, in macchina, però ancora non so la destinazione. Devo vedere dove sono andati a finire''.

Paolone esclude che Can Yaman sia in Turchia con Diletta Leotta

Non conoscendo la destinazione del viaggio della coppia del momento, Paolone ha ipotizzato dove si sarebbe potuta recare la coppia.

Il paparazzo è stato però categorico, nell'escludere che i due fidanzati si siano recati nel paese di origine dell'attore di Istanbul, affermando: ''Escludo la Turchia, perché per me non andranno mai in Turchia''. Anche Cristian Alaimo ha dichiarato di non credere che Can Yaman sia partito per Istanbul con Diletta Leotta.

Can Yaman in vacanza con Diletta Leotta: le ipotesi di Paolone

Paolone non è ancora a conoscenza del luogo dove stiano trascorrendo le vacanze il protagonista di DayDreamer - Le ali del sogno e la conduttrice sportiva di Dazn e ha provato a fare alcune ipotesi. Il paparazzo, a tal proposito, ha dichiarato: ''Chi dice che sono in Costiera Amalfitana, chi dice che sono andati in Sardegna''.

Nel frattempo, sui social di Can Yaman e della showgirl Diletta Leotta non è trapelato nessun indizio che possa far capire dove siano. La coppia del momento, infatti, non condivide nessuna storia su Instagram con i propri follower da più di ventiquattro ore. Non resta che attendere ulteriori informazioni dai diretti interessati o aspettare che qualche paparazzo riesca a fotografare Can Yaman e la sua fidanzata in qualche località turistica.