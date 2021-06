Can Yaman è tornato ad essere protagonista dell'estate di Canale 5. L'attore turco è il protagonista di Mr Wrong - Lezioni d'amore, la nuova serie turca trasmessa tutti i giorni nel pomeriggio della rete ammiraglia, dove è protagonista al fianco di Ozge Gurel, che veste i panni di Ezgi. Per i due attori turchi si tratta di un ritorno in coppia sul set, dato che prima di questa serie sono stati già protagonisti di Bitter Sweet, un'altra serie di successo trasmessa anche in Italia. E Ozge Gurel, parlando del suo rapporto con Can Yaman ha ammesso che il loro è un "rapporto dolce".

Mr Wrong, l'attrice di Ezgi parla di Can Yaman

Nel dettaglio, la nuova coppia del pomeriggio estivo di Canale 5 è quella composta da Ezgi e Ozgur, protagonisti di Mr Wrong - Lezioni d'amore.

I due stanno appassionando sempre più il pubblico della rete ammiraglia Mediaset con le loro vicende sentimentali che, giorno dopo giorno, diventano sempre più affascinanti e irte di colpi di scena.

In una recente intervista, l'attrice Ozge Gurel ha parlato del suo rapporto con Can Yaman, che aveva avuto modo di conoscere in precedenza sul set di Bitter Sweet - Ingredienti d'amore, trasmessa qualche anno fa anche su Canale 5.

"Io e Can ci siamo incontrati per la prima volta sul set di Bitter Sweet, e abbiamo stretto un rapporto dolce, pieno di bei ricordi", ha ammesso la giovane attrice turca.

L'attore turco viene descritto come un 'partner che dà tanto spazio'

E poi ancora Ozge Gurel ha ammesso che per lei è a dir poco prezioso riuscire ad avere, non solo son il suo partner sul set, ma anche con tutti gli altri membri del team, un buon rapporto professionale, dato che il loro è principalmente un lavoro di squadre, che "viene bene", solo se si è uniti.

"Can è un partner rispettoso con cui puoi condividere tante cose mentre reciti, che ti dà tanto spazio", ha ammesso l'attrice che veste i panni di Ezgi nella serie tv Mr Wrong.

Per Ozge, quindi, è stato bello poter lavorare con un partner che aveva già conosciuto in precedenza e col quale aveva stretto un buon rapporto di amicizia, in questo modo infatti i due si sono ritrovati a prendere in mano le redini del loro legame, proprio dal punto in cui lo avevano lasciato in precedenza.

Dal 14 giugno, Mr Wrong con Can Yaman anche in prime time

E del resto, l'affinità tra Can Yaman e Ozge Gurel traspare chiaramente anche negli episodi di Mr Wrong in onda in queste settimane su Canale 5 in daytime.

Intanto, a proposito della programmazione di questa nuova serie tv, a partire dal prossimo lunedì 14 giugno ci sarà spazio anche per la messa in onda in prime time.

Mr Wrong - Lezioni d'amore sbarcherà nella prestigiosa fascia di prima serata, dalle 21:30 alle 24 circa, con ben tre episodi.