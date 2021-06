Tanti colpi di scena accadranno a Mr Wrong, la Serie TV con protagonisti Ozge Gurel e Can Yaman. Gli spoiler delle puntate in onda dal 7 all'11 giugno su Canale rivelano brutte notizie per Ezgi Inal e Ozgur Atasoy. La coppia, infatti, finirà nel covo di una banda di narcotrafficanti, nascosti su di un'isola deserta.

Mr Wrong - Lezioni d'amore: anticipazioni da lunedì 7 a venerdì 11 giugno

Le anticipazioni di Mr Wrong - Lezioni d'amore riguardanti le puntate in onda da lunedì 7 a venerdì 11 giugno dalle ore 14:45 su Canale 5, rivelano che Ozan proporrà a Deniz di curare gli interessi legali del locale La Gabbia e offrirà un lavoro a Ezgi come PR.

Purtroppo Ozgur non prenderà affatto bene l'iniziativa del suo socio, tanto da avere una reazione di stizza. In seguito, l'uomo informerà la ragazza di non volerla assumere in quanto si sente pedinato da lui. Per questo motivo, la Inal rinuncerà ad accompagnare Atasoy alle nozze della sorella.

In seguito la ragazza, frustata dal comportamento di Atasoy, si recherà a trovare la cugina Cansu in ospedale. Qui, la Inal incontrerà il suo ex fidanzato insieme alla sua attuale compagna incinta. Una visione che manderà su tutte le furie Ezgi, la quale arriverà addirittura a ubriacarsi per dimenticare quello che ha visto. Alla fine, l'event planner rimetterà sul pianerottolo dopo aver bussato alla porta di Ozgur.

Ezgi accompagna Ozgur alle nozze della sorella

Nelle puntate 7-11 giugno della serie tv, il ristoratore deciderà di ospitare Ezgi nella sua abitazione fino al mattino seguente quando le amiche la ritroveranno con solo una maglia da uomo indosso. Più tardi, la Inal accuserà un rimorso di coscienza, tanto decidere di mantenere fede all'accordo preso con Ozgur.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso Clicca qui e vinci un buono Amazon da 50 euro

Per questo motivo, accetterà di accompagnarlo alle nozze della sorella visto che si è dimostrato gentile nei suoi riguardi.

La mattina seguente, i protagonisti di Mr Wrong si metteranno in viaggio per poi fermarsi a fare colazione, dove saranno costretti a mettere in scena una farsa quando capiranno che la caffetteria è dei genitori di lei.

La Inal e Atasoy sequestrati da una banda di narcotrafficanti

Il ristoratore fingerà di essere Serdar, il medico con cui doveva uscire Ezgi. In seguito, la coppia riprenderà il viaggio per giungere in breve tempo a Gocek dove l'event planner incontrerà zia Fitnat, la quale metterà entrambi in seria difficoltà.

Ozgur, spaventato che qualcuno possa scoprire le sue bugie, pregherà la Inal di abbandonare anticipatamente il ricevimento per proporle una gita al mare. A tal proposito, i protagonisti di Mr Wrong raggiungeranno il porto su di una vespa. Dopodiché, Ozgur e Ezgi prenderanno il largo su di una barca, se non accadesse un colpo di scena. I due rimarranno bloccati su di un'isola, apparentemente deserta. Alla fine, la Inal e Atasoy verranno sequestrati da una banda di narcotrafficanti sopraggiunti sull’isola in un secondo momento.