Dennis Rizzi alias Deddy e Rosa Di Grazia non stanno più insieme. In un lungo post pubblicato, su Instagram, la ballerina ha fatto chiarezza sulla sua situazione sentimentale. Da quanto si apprende da una fonte vicina all'ex allievo di Amici 20, pare che il 19enne abbia intrapreso una conoscenza con una ragazza da circa due settimane.

La segnalazione

Il giallo sulla fine della relazione tra i due ex allievi di Amici 20 si infittisce sempre di più. Sull'account Twitter di Amici News, si apprende che Dennis abbia interrotto (forse) la liaison con Rosa Di Grazia per la presenza di un'altra ragazza.

Sull'account si legge: "La storia tra Rosa e Deddy è terminata e questo lo sapevamo da un bel po' di tempo". Nel dettaglio, gli autori del tweet hanno spiegato che, forse, anche i fan della coppia sapevano già tutto ma fino alla fine hanno sperato in un lieto fine.

Successivamente, si legge: "Penso che la loro storia sia finita con una pietra sopra dal momento che lui già da qualche settimana si frequenta con un'altra ragazza". In merito ai motivi dell'addio, l'autore del cinguettio ha ammesso di non sapere nulla. Tuttavia, ha confidato di essere a conoscenza della presunta nuova fiamma di Dennis Rizzi. Per una questione di privacy, però, si è deciso di non rivelare alcun nome. Ma non è tutto, pare che il cantante solamente qualche giorno fa, sia uscito a cena con la giovane.

Infine, dal tweet di "Amici News" è emerso che la ragazza in questione non sarebbe a conoscenza di essere lei la causa della rottura tra Deddy e Rosa. Ovviamente, si tratta solo di supposizioni in quanto i due diretti interessati non hanno confermato o smentito.

L'annuncio di Rosa

In un lungo post pubblicato, su Instagram, Rosa Di Grazia ha rotto il silenzio.

La diretta interessata ha spiegato di avere sempre glissato sulle domande riguardanti Dennis per un motivo ben preciso: "Non mi sentivo pronta". Appena la ballerina è riuscita a metabolizzare il tutto, ha scelto di parlare con i suoi fan: "Dopo un mese, sono qui per dirvi che la storia tra di noi, fuori, non ha avuto un nuovo inizio”.

L'ex allieva di Amici 20 ha ammesso che la relazione con Deddy è stata molto importante, anche se vissuta in un contesto lontano dalla quotidianità. Nonostante il dispiacere per la rottura, Rosa ha dichiarato di non provare rancore nei confronti dell'ex fidanzato. Inoltre, ha fatto sapere di essere serena. Prima di concludere il post, la ballerina ha lanciato un appello ai suoi estimatori: "Vi chiedo di voltare pagina come ho fatto io". Di Grazia ha sottolineato il fatto che prima di essere una coppia, lei e Rizzi erano due ragazzi che cercavano di trovare il loro posto nel mondo e realizzare il loro sogno.