Dennis Rizzi alias Deddy e Rosa Di Grazia stanno ancora insieme? Attualmente questa è la domanda che si stanno facendo moltissimi telespettatori di Amici 20. I due allievi nei mesi scorsi avevano intrapreso una liasion nella scuola più famosa d'Italia: Deddy ha proseguito l'esperienza nella trasmissione fino alla finale, mentre Rosa è stata eliminata poche settimane dopo l'inizio del serale. Non è chiaro cosa stia accadendo tra i due, ma intanto il cantante di Settimo Torinese non ha menzionato la ragazza nella sua prima intervista.

Le prime dichiarazioni del cantante

Terminata la finale di Amici 20, Deddy ha rilasciato la sua prima intervista ai microfoni di Witty Tv. L'ex allievo di Rudy Zerbi ha fatto una riflessione sul proprio percorso: "Sono molto felice", spiegando di essere cresciuto nella scuola e di avere imparato moltissime cose. Inoltre, Dennis ha confidato che essere arrivato in finale è bello, anche se non ha vinto il programma: "Credevo di uscire al pomeridiano dopo tre puntate che ero entrato".

Nell'intervista il cantante ha descritto il percorso svolto ad Amici 20 come un'esperienza incredibile. Prima di approdare al talent, Deddy pensava di essere una persona forte e sicura mentre nella scuola ha scoperto di avere molte fragilità.

Terminato Amici 20, il diretto interessato ha detto: "Ora torno a casa da mamma e papà".

I presunti indizi sulla rottura

Deddy nella sua prima intervista post-talent non ha mai menzionato Rosa Di Grazia. Ma non è tutto, durante il collegamento di sabato pomeriggio con Verissimo, il cantante ha rivisto il suo percorso, ma anche in questo caso né lui né Silvia Toffanin hanno mai menzionato Rosa.

Come se non bastasse, la ballerina in alcuni post pubblicati su Facebook da tempo non cita il suo ex compagno di scuola. Inoltre, durante la finale Di Grazia non ha pubblicato nulla sui social per incitare i suoi follower a sostenere il ragazzo.

Il silenzio tra Rosa e Dennis, ha portato alcuni fan a ipotizzare una possibile rottura della coppia.

Ovviamente, si tratta solo di supposizioni, in quanto i due diretti interessati non hanno confermato né smentito.

'Non avevo mai studiato canto'

Dennis Rizzi nel corso della sua prima intervista ha spiegato anche come è nata l'idea di entrare ad Amici. Il giovane ha confidato che gli è stato proposto da alcuni conoscenti di fare un provino, ma lui voleva rifiutare perché convinto di non essere preso. Solamente in un secondo momento ha scelto di fare un biglietto per Roma e di presentarsi ai cast.

Come riferito dal giovane, il provino non andò molto bene: "Sono andato in palla perché non avevo mai cantato davanti a qualcuno". Nonostante tutto, Deddy sentiva di poter dare qualcosa e di dover far conoscere a tutti il "suo mondo", cosa diventata possibile ad Amici.