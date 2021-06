Can Yaman e Diletta Leotta sono al centro del Gossip dall'inizio del 2021, per via della loro storia d'amore. Nella giornata di mercoledì 16 giugno, Paolone ha pubblicato sul suo profilo Instagram due storie, avente come protagonista la conduttrice sportiva di Dazn. Il fotografo ha affermato di avere incontrato la fidanzata del protagonista di DayDreamer - Le ali del sogno, mentre era a pranzo in un ristorante con un uomo. Il paparazzo dei vip, inoltre, ha pubblicato lo scatto della coppia, mentre erano seduti a tavola in un hotel.

Diletta Leotta pranza senza Can Yaman: lo scoop di Paolone

Nella giornata di martedì 15 giugno, in base a quanto trapelato attraverso il profilo social di Paolone, sembrerebbe che Diletta Leotta si sia concessa un pranzo in un albergo, in compagnia di un uomo, senza il protagonista di DayDreamer - Le ali del sogno. Il fotografo, oltre ad aver condiviso la paparazzata su Instagram, ha inserito a corredo della fotografia, la seguente didascalia: ''Stavolta sono in difficoltà! Ho beccato Diletta con questo uomo ieri a pranzo in un hotel''.

Paolone pubblica lo scatto di Diletta Leotta a pranzo con un altro, senza Can Yaman

Il paparazzo Paolone ha poi proseguito il discorso, facendo intendere di essere in possesso anche di altri dettagli sulla vicenda e, a tal proposito, ha detto: ''E poi e poi...

altro particolare... ne parleremo domani nella diretta!''. Il fotografo dei vip non ha fatto capire quale scoop avesse, ma sembrerebbe che il mistero verrà svelato nella serata di giovedì 17 giugno, durante una diretta Instagram. L'identità dell'uomo in compagnia di Diletta Leotta non è stata svelata e Paolone ha scritto: ''Sapete riconoscere questo uomo??".

L'identità dell'uomo a pranzo con Diletta Leotta

Paolone ha pubblicato sul suo profilo Instagram anche un ingrandimento di un selfie che si sono scattati Can Yaman e Diletta Leotta, nella serata dell'11 giugno. La coppia, nella fotografia condivisa sui social dal paparazzo, si trovava allo stadio Olimpico di Roma, per vedere la partita Italia - Turchia e, dietro di loro, sembrerebbe essere stato presente anche lo stesso uomo che ha pranzato con Diletta in albergo.

Paolone ha scritto sulla storia Instagram: ''È lui??? Era anche allo stadio!''. Al momento, non sono trapelate ulteriori informazioni sul protagonista di DayDreamer - Le ali del sogno, la presentatrice sportiva di Dazn e l'uomo che era in hotel in compagnia della showgirl. Non resta che attendere la diretta annunciata dal fotografo, per scoprire qualche nuovo aggiornamento su Diletta Leotta, l'identità del ragazzo insieme a lei in hotel e Can Yaman.