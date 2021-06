Le nuove puntate di Un posto al sole, che verranno trasmesse su Rai 3 da lunedì 21 a venerdì 25 giugno, regaleranno nuovi colpi di scena e tante emozioni ai telespettatori. La lotta tra Renato e Raffaele proseguirà, ma grazie all'intervento di due persone inaspettate, i due cognati riceveranno una bella lezione. Vittorio farà ritorno a Napoli, ma avendo alcuna intenzione di infilarsi in una nuova relazione d'amore, cercherà di tenersi a distanza da Speranza. Il ragazzo, però, dovrà fare i conti con una sua dimenticanza lavorativa.

Guido assisterà ad una scena riguardante Silvia, che non viene svelata nelle anticipazioni, e non saprà come interpretare ciò che ha visto.

Novità sul fronte sentimentale di Patrizio e Clara, i due decideranno di frequentarsi all'insaputa di tutti, nonostante la presenza di Alberto. Frustrato, quest'ultimo finirà per avere un battibecco con Roberto. A Palazzo Palladini la situazione per una famiglia non sarà delle migliori. Purtroppo Filippo avrà un malore che finirà per accrescere le preoccupazioni dei suoi familiari. L'uomo, inoltre, dovrà prendere un'importante decisione.

L'appello di Lara a Roberto nelle prossime puntate di Un posto al sole

Nonostante sia ritornata da poche puntate, Marina potrebbe ripartire ancora una volta. Sistemata la questione dei Cantieri, la signora Giordano si ritroverà a combattere con un forte dubbio, accresciuto ulteriormente dalle parole di Roberto che finiranno per ronzarle in testa.

La donna, nello specifico, sarà combattuta sul se rimanere a Napoli o ripartire di nuovo. Stando a Roberto, soltanto nella città campana lei potrà essere veramente felice.

Lara farà un appello accorato a Ferri, ma quest'ultimo vorrà a tutti i costi tagliare i ponti con lei. Intanto Roberto sarà in pensiero per la decisione che dovrà prendere Marina in merito alla sua permanenza a Napoli: cosa deciderà di fare la donna?

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso Clicca qui e vinci un buono Amazon da 50 euro

Spoiler Un posto al sole: Patrizio e Clara decidono di fare sul serio

Tra Patrizio e Clara il rapporto comincerà ad assumere delle dimensioni sempre più consistenti dato che i due svilupperanno un legame che li porterà a ritrovarsi più uniti che mai. Il fratello di Diego e la signora Curcio sembreranno intenzionati a costruire una relazione seria, ma la frequente invadenza di Alberto continuerà a rappresentare un problema.

Mentre Clara e Patrizio intraprenderanno una relazione segreta, Alberto non sembrerà uscire fuori dal suo tunnel. Senza un lavoro e senza una casa, il padre del piccolo Federico finirà per scontrarsi con Roberto.

Samuel e Speranza continueranno a portare avanti questa loro frequentazione e le cose sembreranno andare per il meglio fino a quando un ritorno insperato non scompiglia ogni cosa. Vittorio, difatti, ritornerà a Palazzo Palladini rischiando di far saltare l'intesa venutasi a creare tra Speranza e Samuel. La situazione sentimentale del ragazzo finirà per recare preoccupazioni in Raffaele e Ornella.

Vittorio non avrà intenzione di mettersi in mezzo a Speranza e Samuel, anzi, il ragazzo cercherà di tenersene alla larga in quanto non vorrà ritrovarsi invischiato in una nuova relazione.

Ad ogni modo, Vittorio riceverà pressioni da Chiara a causa di un lavoro che ha dimenticato di eseguire.

Anticipazioni Un posto al sole, Guido assiste ad una scena equivoca di Silvia

Le puntate di Un posto al sole in onda nella settimana sino al 25 giugno si focalizzeranno anche su Filippo. Purtroppo, le condizioni di salute dell'uomo non accenneranno a migliorare, anzi, un improvviso malore finirà soltanto per accrescere ancora di più le preoccupazioni della sua famiglia. Tra l'insistenza di Roberto e la forte apprensione di Serena, Filippo si ritroverà a dover prendere una decisione importante.

Mentre Michele darà una mano a Vittorio, sua moglie andrà in crisi davanti all'ennesimo invito di Giancarlo.

Guido farà una scoperta riguardante la proprietaria del Caffè Vulcano e non esiterà a confidare alla moglie Mariella ciò che ha visto. Guido, infatti, assisterà ad una scena equivoca di Silvia che non viene però svelata nel dettaglio delle anticipazioni.

A Palazzo Palladini, la lotta aerea tra Renato e Raffaele non volgerà a conclusione e tutto ciò finirà per far perdere la pazienza agli altri condomini. A breve i due uomini riceveranno una sorpresa che non li piacerà affatto. Nel dettaglio, i piccoli Bianca e Jimmy sequestreranno il fucile ad acqua e il drone, dimostrandosi più maturi dei due cognati.