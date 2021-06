Cresce l'attesa per le nuove puntate di Doc - Nelle tue mani 2, la serie medical della prima serata di Rai 1 con protagonista Luca Argentero. Dopo il boom di ascolti della prima serie, seguita da una platea di oltre sette milioni e mezzo di fedelissimi spettatori, la Rai ha dato già il via libera per le riprese dei nuovi episodi, in corso proprio in queste settimane. Tanti i colpi di scena che ci saranno in questo nuovo capitolo e tra questi potrebbe esserci anche la morte del medico interpretato dall'attore Gianmarco Saurino.

Gli spoiler di Doc - Nelle tue mani 2: la possibile morte di Lorenzo

Nel dettaglio, le anticipazioni sulla seconda stagione di Doc - Nelle tue mani, rivelano che i medici protagonisti della Serie TV saranno chiamati ad occuparsi dell'emergenza Covid-19.

E, in queste settimane, si è vociferato che uno dei protagonisti della serie potrebbe anche uscire di scena in maniera drastica, in quanto vittima della pandemia.

Ad avere la peggio, nella seconda stagione della fiction con Argentero, potrebbe essere il giovane dottor Lorenzo Lazzarini, interpretato da Gianmarco Saurino.

Al momento, però, in merito a questa sua uscita di scena non ci sono ancora conferme ufficiali al 100% sebbene le riprese delle nuove puntate siano iniziate già da qualche giorno.

L'arrivo di Giusy Buscemi nel cast di Doc 2

Ma non è finita qui, perché le anticipazioni su Doc - Nelle tue mani 2, rivelano che ci sarà spazio anche per una new entry in scena.

Trattasi dell'attrice Giusy Buscemi, nota al grande pubblico per essere stata una delle protagoniste delle prime due stagioni serali de Il Paradiso delle signore, la quale questa volta vestirà i panni di una dottoressa.

Quest'anno, invece, Giusy Buscemi è stata protagonista della sesta stagione di Un passo dal cielo, la serie tv campione di ascolti di Rai 1 con protagonista Daniele Liotti.

Al via le replica della prima stagione di Doc - Nelle tue mani su Rai 1

In attesa di vedere in onda questa seconda stagione di Doc - Nelle tue mani, in prima visione assoluta su Rai 1, a partire da questa settimana saranno riproposte tutte le puntate della prima stagione.

Per la programmazione estiva 2021, in casa Rai si è scelto di ritrasmettere tutti gli episodi di Doc nella serata del giovedì, così da poter "rinfrescare" la memoria a tutti i telespettatori che hanno già seguito le vicende del dottor Fanti in prima visione assoluta ma anche per cercare di intercettare nuovo pubblico che magari non ha ancora visto la serie.

Tutti gli episodi della prima serie, potranno essere rivisti anche in replica streaming online sul portale RaiPlay, di cui è scaricabile anche l'app su tablet e cellulare.