Mercoledì 30 giugno andrà in onda la prima puntata della nuova edizione di Temptation Island. In rete, però, già circolano alcune indiscrezioni su quello che starebbe accadendo nei villaggi in questi ultimi giorni di riprese. Stando a quello che riportano alcuni blog e il profilo Instagram di Amedeo Venza, uno dei fidanzati del cast avrebbe valicato il confine che divide i due resort in preda a un raptus di gelosia: questa violazione del regolamento, avrebbe portato all'addio di una coppia dall'identità ancora sconosciuta.

Primi rumor su Temptation Island 2021

Quando mancano pochi giorni al debutto della nuova edizione di Temptation Island, in rete spuntano alcuni rumor su quello che starebbe accadendo in Sardegna tra i protagonisti. Le riprese del reality Mediaset, infatti, sono ancora in corso e pare che ai giornalisti sia arrivata una prima "soffiata" piuttosto interessante.

Secondo le indiscrezioni, sembra che una delle sei coppie del cast abbia lasciato il programma dopo poco tempo a causa di una violazione del regolamento. Uno dei fidanzati (la cui identità non è ancora trapelata) non avrebbe resistito alla tentazione di superare la barriera che divide il suo villaggio da quello delle fidanzate: il ragazzo in questione sarebbe stato spinto da un sentimento di gelosia, probabilmente dopo aver visto la sua amata flirtare con uno dei single.

I dodici protagonisti di Temptation Island

Stando a questa indiscrezione, i telespettatori di Temptation Island presto potrebbero assistere a una nuova corsa in spiaggia di un protagonista, sulla scia di quello che hanno fatto in passato Cristian Gallella prima e Ciro Petrone poi.

Per il momento, però, non è ancora noto il nome del ragazzo che avrebbe infranto le regole pur di riabbracciare la sua dolce metà.

Questo comportamento, comunque, sarebbe costato a una delle sei coppie del cast l'addio anticipato al reality estivo di Canale 5.

I dodici protagonisti dell'edizione 2021 del format Mediaset, dunque, sono: Claudia e Ste (legati da 4 anni e ultimamente lontani soprattutto per la gelosia), Floriana e Federico (lei lamenta un atteggiamento poco premuroso del compagno), Jessica e Alessandro (entrambi vogliosi di rinnovare la storia che vivono da circa 7 anni), Manuela e Stefano (in crisi dopo che lei ha scoperto di essere stata tradita), Natascia e Alessio (lontani per la gelosia di lui), Valentina e Tommaso (lei 40 anni, lui 21 e decisi a mettersi alla prova nei villaggi con i single).

Tra questi personaggi appena citati, dovrebbero figurare i due che avrebbero lasciato in anticipo la trasmissione per la "fuga" del compagno oltre i confini del proprio resort.

Filippo Bisciglia alla guida di Temptation Island

Nell'attesa di sapere qualcosa in più sulla coppia che avrebbe abbandonato in anticipo Temptation Island, i fan si stanno concentrando sul cast che è stato presentato ufficialmente a pochi giorni dal via. Oltre alle sei coppie che sono state mostrate in anteprima sui social network, nelle ultime ore gli addetti ai lavori hanno pubblicato le foto dei 25 ragazzi/e che proveranno a minare gli equilibri dei dodici protagonisti.

Tra i single dell'edizione 2021 del reality Mediaset spiccano due ex corteggiatori di Uomini e Donne (Davide Basolo, ad esempio, ha provato a conquistare Giovanna Abate vestendo i panni del misterioso Alchimista), star di Tik Tok, un'ex miss ma anche aspiranti scrittori, personal trainer, agenti di commercio e modelli.

A guidare il racconto del viaggio nei sentimenti sarà ancora una volta Filippo Bisciglia, confermato nel ruolo di conduttore dopo le ottime prestazioni degli anni passati.