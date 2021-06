Momenti di paura nella notte per Gilles Rocca, protagonista dell'ultima edizione de L'Isola dei Famosi e vincitore in corso di Ballando con le stelle. L'attore romano, in questi giorni, si è concesso un weekend in Versilia in compagnia di alcuni suoi amici, così come testimoniato tra le stories del suo account ufficiale. Intorno alla mezzanotte, però, Gilles ha raccontato la disavventura che hanno vissuto, nel momento in cui uno dei suoi amici che si trovava con lui ha preso l'autostrada contromano, facendo rischiare grosso a tutto il gruppo.

Paura nella notte per Gilles Rocca e i suoi amici

Nel dettaglio, tutto sembrava procedere nel migliore dei modi fino a quanto Gilles non ha spiazzato tutti postando delle stories in cui puntava il dito contro l'amico che avrebbe messo a repentaglio la sua vita e quella degli altri amici che erano in macchina con loro.

"Vogliamo dire che stavamo per morire grazie a questo tipo qua?", ha sentenziato Gilles Rocca il quale poi ha voluto spiegare dettagliatamente quanto fosse successo.

Il protagonista dell'ultima edizione de L'Isola dei famosi, ha così raccontato ai followers che questo suo amico ha preso l'autostrada contromano, mettendo a repentaglio la vita di tutti i passeggeri che si trovavano in auto con lui.

'Stavamo per morire', rivela Gilles Rocca sui social

"Sapete perché stavamo per morire? Questo tipo qua ha preso l'autostrada contromano", ha rivelato Gilles Rocca tra le stories del suo profilo ufficiale Instagram, dove è tornato ad essere particolarmente attivo dopo l'esperienza da naufrago nel reality show Mediaset condotto da Ilary Blasi.

L'amico di Gilles, apparso nelle stories, ha cercato poi di minimizzare l'accaduto provando a fare ironia sul suo errore che poteva essere fatale sia per loro che per le altre persone che in quel momento si trovavano in viaggio su quella stessa autostrada.

"Una cosa so fare, prendere le autostrade in contromano e l'ho fatto", ha dichiarato l'amico di Gilles senza rendersi conto, evidentemente, dell'immane pericolo in cui si sono imbattuti nel cuore della notte.

Le polemiche su Gilles Rocca all'Isola dei famosi 2021

Insomma un'esperienza che difficilmente riuscirà a dimenticare l'ex naufrago dell'Isola dei famosi, che si è ritrovato più volte al centro di polemiche.

In particolar modo, Gilles è stato più volte attaccato per i suoi modi di fare che sono stati bollati come quelli di un ragazzo arrogante e prepotente.

Accuse che Rocca ha rigettato immediatamente al mittente, ribadendo che tale situazione era dettata in primis dalla situazione di fame che i naufraghi si trovano a vivere sull'Isola.