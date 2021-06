I fan più accaniti del talent Amici di Maria De Filippi, ricorderanno sicuramente l'allieva Martina Stavolo. La ragazza si classificò settima nella categoria canto nell'ottava edizione che fu vinta dalla salentina Alessandra Amoroso.

Ora, a distanza di anni, la cantante ha rivelato di aver cambiato vita e abbandonato la carriera nel mondo della musica e del canto. Martina ha rivelato di aver messo da parte il microfono e aver ripreso in mano i libri. L'interprete del brano "Le cose importanti" ha infatti portato a termine gli studi presso la facoltà di psicologia.

La cantante di Amici ha cambiato vita

Martina Stavolo, raggiunta da Fanpage, ha motivato la sua scelta affermando che nella vita si può cambiare e ci si può reinventare. La ragazza ha affermato che non le andava di rimanere ancorata tutta la vita a un'esperienza, ma soprattutto di non voler deludere le aspettative degli altri e uscire da certi schemi.

La psicologa ha aggiunto che, quando lavorava nel mondo della musica, un giorno "era alle stelle e un altro alle stalle" poiché non aveva trovato un suo equilibrio. L'ex allieva, infatti, non si trovava pienamente a suo agio in quell'ambiente: "Non puoi sempre fare realmente quello che vuoi". Martina ha dichiarato che un giorno ha riunito la sua famiglia intorno al tavolo e ha detto loro che il mondo della musica non faceva per lei perché era troppo faticoso.

Martina Stavolo felice ed emozionata del suo nuovo lavoro da psicologa

L'ex cantante di Amici ha rivelato di aver scelto di fare la psicologa quando ha deciso di chiudere con la musica. In realtà, già prima di Amici, era iscritta al primo anno di psicologia, ma aveva accantonato gli studi. A 26 anni ha deciso di abbandonare il mondo dello spettacolo e rimettersi a studiare, anche se non è stato facile riprendere in mano i libri.

Martina, che ha rivelato quanto il suo lavoro da psicologa la renda felice e la emozioni, ricordando l'esperienza nella scuola di Amici ha dichiarato che è stata molto importante e che le è servita tantissimo, perché nel talent ha conosciuto molte persone e ha vissuto momenti davvero emozionanti. L'ex allieva ha aggiunto che con i ragazzi di Amici ha fatto concerti davanti a settantamila persone e "settantamila persone che cantano la tua canzone non te le puoi dimenticare".

Ora, il nuovo lavoro, anch'esso molto impegnativo, le riempie le giornate.

Nel talent di Maria De Filippi era nata una storia d'amore tra Martina e un altro allievo del talent, il ballerino Adriano Bettinelli. Stavolo a tal proposito ha dichiarato che, a distanza di anni, sono rimasti in ottimi rapporti e ancora si sentono.