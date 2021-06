Non è partita nel migliore dei modi la prima vera esperienza da conduttrice di Giulia De Lellis. Se la giovane sta ricevendo parecchi complimenti per come sta ricoprendo il ruolo di presentatrice, gli ascolti delle prime puntate di Love Island Italia sembrano non premiarla.

Come riporta Amedeo Venza su Instagram, il reality che va in onda anche su Real Time sta facendo registrare uno share dell'1% ogni sera.

I numeri del programma presentato da Giulia De Lellis

Partenza in salita per Love Island Italia. Il format che ha debuttato lunedì scorso su Discovery Plus e su Real Time, non sta facendo registrare i numeri che tanti si aspettavano soprattutto sapendo che a condurlo è un personaggio amatissimo come Giulia De Lellis.

Tra le Stories che Amedeo Venza ha pubblicato su Instagram il 10 giugno, è possibile leggere i dati d'ascolto che il reality in questione sta regalando alla rete che lo "ospita".

"Love Island non convince e Giulia incassa il primo flop. Solo 277mila spettatori e l'1% di share", ha fatto sapere l'influencer nel primo pomeriggio di oggi.

Prima che i fan dell'ex corteggiatrice di Uomini e donne potessero attaccarlo per quello che ha scritto sulla loro beniamina, il pugliese ha precisato: "C'è da sottolineare che gli ascolti riguardano la messa in onda su Real Time, quindi rete nazionale, ma a quanto pare per ora non ha convinto il pubblico".

I complimenti del web a Giulia De Lellis

Anche se gli ascolti delle prime puntate di Love Island non sono stati eccellenti (media di 270mila spettatori e l'1% di share), Giulia De Lellis sta convincendo il pubblico nel ruolo di conduttrice.

Al termine della messa in onda del primo appuntamento su Real Time, la giovane ha ricevuto parecchi complimenti per l'atteggiamento spigliato davanti alla telecamera e per come si è comportata con i ragazzi del cast.

Quella che sta affrontando in questo periodo, è la prima vera esperienza da presentatrice per l'influencer, che fino ad oggi aveva solamente affiancato Gemma Galgani alla guida di Giortì, sempre sul canale 31 del digitale terrestre.

Per poter lavorare al meglio a questo ambizioso progetto, la 26enne ha lasciato Milano e gli affetti e si è trasferita per circa un mese alle Canarie, in una località da sogno che ospita tutto il cast della trasmissione.

Le confidenze di Giulia De Lellis

In vista del debutto di Love Island in televisione, Giulia De Lellis ha rilasciato molte interviste e, in una di queste, ha detto cose interessanti su due argomenti: il denaro e l'ex fidanzato Andrea.

Quando il giornalista che l'ha incontrata le ha chiesto se fosse felice di guadagnare quanto un calciatore di Serie A, la romana ha sorriso e ha smentito questa "diceria": i cachet della popolare influencer, infatti, sarebbero molto lontani da quelli dei giocatori del campionato italiano.

A precisa domanda su quanto la storia d'amore con Damante abbia contribuito al suo attuale successo professionale, la 26enne ha risposto: "Sarà sempre grata ad Andrea. Siamo cresciuti insieme e sarò sempre legata a lui".

La favola cominciata negli studi di Uomini e Donne tra quelli che i fan al tempo hanno ribattezzato "Damellis", però, è solamente un lontano ricordo: da mesi, infatti, sia Giulia che il "Dama" fanno coppia con altre persone e appaiono molto felici.

La presentatrice di Love Island è fidanzatissima con Carlo Gussalli Beretta, rampollo di una delle famiglie più facoltose d'Italia.