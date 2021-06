Il quadro clinico di Michele Merlo, il giovane cantante lanciato dalla scuola di Amici, continuano ad essere molto preoccupanti. In questo momento Michele si trova in ospedale a Bologna, dove sta portando avanti la sua battaglia più difficile, quella per la vita, in seguito ad un'emorragia cerebrale causata da una terribile leucemia. Il papà di Michele, in queste ore, ha aggiornato i numerosi fan e sostenitori sulle condizioni di salute del ragazzo, ma ha colto anche la palla al balzo per sfogarsi e raccontare come sono andate le cose, "denunciando" il fatto che suo figlio, in un primo momento, sarebbe stato mandato via dal pronto soccorso.

La ricostruzione dei fatti del papà di Michele Merlo dopo il malore

Nel dettaglio, il papà di Michele Merlo ha raccontato che suo figlio è andato al pronto soccorso da solo perché da giorni aveva una forte emicrania, colori al collo e placche alla gola.

"Un segnale tipico della leucemia. Se l'avessero visitato avrebbero visto che aveva degli ematomi", ha raccontato il padre di Michele.

Peccato, però, che al pronto soccorso i medici non abbiano preso in considerazione le lamentele del ragazzo e, come racconta lui stesso in un audio che aveva mandato alla sua fidanzata, in quell'occasione i medici gli dissero che non poteva "intasare il pronto soccorso" per due placche alla gola.

Michele Merlo, il papà parla di un 'medico non professionale' che lo ha curato al primo soccorso

Il padre di Michele ha poi parlato di medicinali che sarebbero stati dati a suo figlio senza fare prima una visita medica. "La terapia iniziale era sbagliata a prescindere", ha raccontato l'uomo nella sua intervista sfogo dove ha voluto ricostruire i fatti e gli avvenimenti di quei terribili giorni che hanno poi portato al ricovero immediato di suo figlio.

"Il primo soccorso è stato condizionato da un medico non proprio professionale che non può fare quel tipo di interventi", ha dichiarato il papà di Michele, aggiungendo che il suo scopo non è affatto quello di puntare il dito contro qualcuno ma semplicemente fare in modo che non si ripetano più determinati errori.

'Non beveva e non usava sostanze', ribadisce il padre di Michele Merlo

Una situazione che desta grande preoccupazione, tra i familiari ma anche tra i tantissimi fan di Michele che, dopo averlo conosciuto come concorrente ad Amici di Maria De Filippi, si sono appassionati alla sua arte e alla sua musica, continuando a seguirlo anche sui social.

Il padre di Michele ci ha tenuto a precisare che suo figlio godeva di buona salute. "Faceva sport, non beveva, non ha mai usato sostanze", ha sottolineato e ribadito il papà di Michele Merlo.

Le prossime ore saranno decisive per il quadro clinico di Michele che si sta trovando ad affrontare la battaglia più complicata della sua vita, a soli 28 anni.