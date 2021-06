L'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 6 tornerà in onda il prossimo settembre 2021 in prima visione assoluta su Rai 1. Le anticipazioni rivelano che per gli attori protagonisti della soap sono già cominciate le riprese della sesta stagione che promette grandi colpi di scena e importanti novità. Occhi puntati in primis su quelli che saranno i ritorni in scena di questa sesta stagione, tra cui quello di Roberta Pellegrino, interpretato dall'attrice Federica De Benedittis.

Il ritorno di Roberta: anticipazioni Il Paradiso delle signore 6

Stando a quanto apprende Blasting News, nel corso delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 6, ci sarà spazio per il rientro a Milano della dolce Roberta.

L'attrice, in questi giorni, è stata avvistata sul set per le riprese dei nuovi episodi ma il suo ritorno potrebbero non essere "stabile".

Al momento, infatti, non si esclude che il personaggio di Roberta possa rientrare in scena soltanto per un numero limitato di puntate di questa sesta stagione della soap opera, tante quante basterebbero per creare un po' di caos nelle trame future.

Ai tempi del suo addio, Roberta scelse di lasciare Milano per trasferirsi a Bologna dove ad attenderla ci sarebbe stata una nuova avventura professionale importante, che l'avrebbe immersa nel mondo universitario.

Marcello in crisi dopo il ritorno di Roberta

In un primo momento Marcello doveva partire con lei, però, trovandosi nella morsa del Mantovano, scelse di non seguire Roberta, per evitare di compromettere la sua carriera professionale.

Successivamente Marcello ha voltato pagina: il giovane barista del Paradiso si è innamorato di Ludovica Brancia e nel finale della quinta stagione, i due hanno scelto di rendere pubblica la loro relazione.

Ma, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6, rivelano che il ritorno di Roberta non passerà inosservato e finirà per creare un po' di caos nella vita di Marcello Barbieri.

Il motivo? Marcello e Roberta, in realtà, non si sono mai lasciati definitivamente e il rientro di Pellegrino a Milano, finirà per riaccendere dei vecchi sentimenti che, forse, non si sono mai sopiti del tutto.

Il giallo di Achille Ravasi al centro de Il Paradiso 6

Quale sarà a questo punto la reazione del giovane Marcello? Il barista si ritroverà protagonista di un triangolo sentimentale con Roberta e Ludovica?

Lo scopriremo nel corso delle prossime puntate della soap opera.

E poi ancora le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 rivelano che si tornerà a parlare anche del caso misterioso di Achille Ravasi. Dopo mesi di silenzi, finalmente si scoprirà tutta la verità sulle sorti del marito della contessa Adelaide, di cui si sono perse le tracce.