Il Paradiso delle Signore 6 tornerà in onda a settembre con la nuova stagione in prima visione assoluta. Le anticipazioni ufficiali rivelano che i protagonisti della fortunatissima soap opera di Rai 1 sono rientrati già sul set per girare le nuove puntate che andranno in onda a partire dalla stagione autunnale in televisione.

I colpi di scena non si faranno attendere e si tornerà a parlare in primis delle vicende sentimentali di Gabriella ma anche di Vittorio, che dovrà fare i conti senza la sua amata Marta, ormai emigrata in America.

Gabriella in crisi: anticipazioni Il Paradiso delle signore 6

Nel dettaglio, stando a quanto apprende Blasting News, nella sesta stagione de Il Paradiso delle signore ci sarà spazio per delle novità legate alla vita di Gabriella.

La stilista del grande magazzino si ritroverà ad affrontare un periodo di profonda crisi personale, dettato in primis dal fatto che si renderà conto di non essere felice al 100% al fianco dell'uomo che ha sposato.

Il matrimonio tra Gabriella e Cosimo Bergamini, malgrado gli sforzi della stilista, non l'ha mai resa felice al 100% e se ne renderà conto completamente nel corso della sesta stagione della soap opera di Rai 1.

Proprio per questo motivo, la stilista si ritroverà a dover mettere in discussione tutta la sua vita e questa crisi la porterà a riavvicinarsi di nuovo al suo ex fidanzato Salvatore.

La stilista Gabriella si riavvicina al suo ex Salvatore

I due, malgrado abbiano scelto di intraprendere due strade diverse, non si sono mai dimenticati del tutto e in questa sesta stagione sono previsti dei nuovi riavvicinamenti che potrebbero portare a delle vere e proprie scintille.

Cosa succederà a questo punto? Tra Gabriella e Salvatore si riaccenderà di nuovo la fiamma della passione? Sarà chiarito solo nel corso delle puntate de Il Paradiso in onda da settembre in poi su Rai 1.

Inoltre le anticipazioni di questa sesta stagione rivelano che i riflettori saranno ben puntati su Vittorio Conti. Per lui, in un primo momento, non sarà affatto facile riuscire a dimenticarsi di Marta.

Vittorio ferito dall'addio di Marta: anticipazioni Il Paradiso delle signore 6

La donna, infatti, ha scelto di trasferirsi in America per intraprendere un nuovo percorso lavorativo, così facendo si è allontanata da Milano, dalla famiglia e soprattutto da suo marito Vittorio.

Una scelta non di poco conto, dato che in questo modo Marta ha deciso di mettere la parola "fine" al suo matrimonio con Vittorio e di voltare definitivamente pagina.

Il colpo non sarà facile da superare per Vittorio che, nelle prime puntate de Il Paradiso delle signore 6 in onda da settembre, apparirà ancora ferito e amareggiato dalla decisione di sua moglie, sinonimo del fatto che non l'ha ancora dimenticata.