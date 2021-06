La notizia della leucemia fulminante che ha colpito Michele Merlo, ha sconvolto tutti. Stando a quello che il padre ha raccontato in tv, l'ex allievo di Amici verserebbe in gravissime condizioni dopo un delicato intervento chirurgico. Tra i tanti personaggi che si sono esposti sui social per mostrare vicinanza e affetto al giovane artista, spiccano la sua ex coach Emma, il compagno di talent Riki e tutto lo staff del programma di Maria De Filippi.

Aggiornamento sulle condizioni del talento di Amici

Mike Bird, è questo il soprannome col quale era conosciuto Michele Merlo ai tempi della sua partecipazione ad Amici.

Era il 2016 e il ragazzo conquistava l'affetto di migliaia di fan con le sue canzoni, quelle che gli permisero di arrivare fino alla semifinale del programma.

In queste ore, però, non è stata la musica che scrive il motivo per il quale il giovane è finito al centro dell'attenzione mediatica. Come hanno confermato anche i suoi familiari, il 28enne è stato colpito da una leucemia fulminante ed ora è ricoverato in gravissime condizioni in un ospedale di Bologna.

Raggiunto da alcuni giornalisti locali, il papà di Michele ha fatto sapere che le prossime ore saranno decisive. L'ex allievo del talent-show di Maria De Filippi, infatti, è stato sottoposto ad una delicata operazione ma non starebbe migliorando.

Il Tg di Bassano, infatti, ha informato i sostenitori dell'artista che al momento è in coma farmacologico, e che le speranze di una sua ripresa sarebbero "ridotte al lumicino".

Il supporto degli ex colleghi di Amici

Da quando è trapelata la notizia del ricovero urgente di Michele in ospedale per leucemia, tanti personaggi conosciuti si sono esposti sul web per dimostrargli affetto e vicinanza.

Lo staff di Amici, tramite la propria pagina Instagram ufficiale, ha condiviso una foto di Merlo ai tempi della sua partecipazione ed ha scritto: "Forza Mike, siamo con te". È ipotizzabile che dietro a questo messaggio ci sia anche Maria De Filippi, la conduttrice che per prima ha creduto nel talento del 28enne.

Un'altra artista che si è battuta per quello che su Canale 5 si faceva chiamare Mike Bird, è Emma Marrone. L'ex coach del giovane, infatti, nelle scorse ore ha postato il seguente pensiero su Twitter": "Forza amico mio, non mollare.

Ti voglio bene".

Riccardo Marcuzzo, che ha condiviso con Michele la stessa edizione di Amici (quella del 2016), ha pubblicato questa Stories: "Non ho parole per quello che sta succedendo a Mike. Sono angosciato e mi sento impotente. Tante volte ci si arrabbia per cose inutili. Sono con te".

Il percorso nella scuola di Amici

Michele Merlo ha partecipato all'edizione di Amici che è andata in onda nel 2016, quella vinta dal ballerino Andreas Muller. Il cantante si fece notare sin da subito per il talento che aveva nello scrivere brani, ma fu nella fase serale che venne veramente fuori come artista.

Quell'anno, il format condotto da Maria De Filippi dovette affrontare il "ciclone" Morgan. Il cantautore era a capo della squadra bianca (quella alla quale apparteneva anche Mike Bird), ma dopo qualche puntata decise di abbandonare lo show perché non capito.

A sostituire Marco Castoldi arrivò Emma Marrone: la salentina seguì con affetto il percorso di Michele, aiutandolo ad arrivare sino alla semifinale.

Merlo non riuscì a vincere il programma, anche perché ebbe a che fare con giovani artisti di tutto rispetto come Riccardo Marcuzzo (secondo classificato di quell'anno), Federica Carta (affermata cantante), Sebastian Melo (professionista del talent ancora oggi) e il vincitore Andreas.