Il Paradiso delle Signore 6 è confermato nel palinsesto della rete ammiraglia Rai per la prossima stagione televisiva 2021-2022. I nuovi episodi andranno in onda a partire dal prossimo mese di settembre, come sempre nella fascia oraria del pomeriggio che va dalle 15:55 alle 16:35 circa. I colpi di scena non mancheranno e le anticipazioni rivelano che ci saranno anche dei nuovi ingressi in scena che non passeranno di certo inosservati. Uno di questi riguarda l'arrivo del nipote della contessa Adelaide.

Le prime anticipazioni sul cast de Il Paradiso delle signore 6: arriva il nipote della contessa

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 rivelano che a Milano ci sarà l'arrivo di un nuovo personaggio che non passerà inosservato.

Trattasi del giovane Marco Sant'Erasmo, nipote della contessa Adelaide, che verrà accolto in casa proprio da sua zia e da Umberto Guarnieri.

Al momento, però, su questo nuovo ingresso non si hanno ulteriori informazioni su come si inserirà all'interno delle trame di questa sesta attesissima stagione. Non si esclude, però, che il suo arrivo in città possa nascondere degli inaspettati colpi di scena, che verranno poi raccontati nel corso delle nuove puntate.

Arriva anche il papà di Stefania nel cast della soap

Ma questo non sarà l'unico nuovo ingresso de Il Paradiso delle signore 6. Le anticipazioni rivelano che ci sarà spazio anche per un ritorno che finirà per scombussolare la giovane venere Stefania, la quale farà i conti con l'arrivo di suo padre a Milano.

Molto probabilmente, a vestire i panni del padre di Stefania, potrebbe essere l'attore Massimo Poggio, indicato tra le new entry del parterre attori di questa sesta stagione, in onda dal 13 settembre in poi, in prima visione assoluta su Rai 1.

Tra i ritorni nel cast della soap opera Il Paradiso delle signore 6, invece, va segnalato quello di Tina Amato.

La figlia di Giuseppe e Agnese rimetterà piede in città dopo aver ottenuto successo all'estero, nelle vesti di cantante.

Il ritorno di Tina Amato nel cast de Il Paradiso delle signore 6

Un grande traguardo per la giovane Tina Amato, la quale adesso potrà finalmente riabbracciare i suoi familiari dopo mesi di assenza. L'armonia della famiglia Amato, però, non sarà "alterata" solo dal ritorno in casa di Tina, dato che ci sarà spazio anche per il clamoroso segreto riguardante Giuseppe.

L'uomo, infatti, nasconde un segreto ai suoi familiari, il quale ha a che fare con una donna che si trova in Germania. Tutta la verità verrà a galla nel corso della sesta stagione, così come si arriverà anche all'attesa risoluzione del giallo di Achille Ravasi, dopo che se ne erano perse le tracce in seguito al viaggio di nozze in America.