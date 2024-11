Le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne previste nel corso del mese di dicembre su Canale 5 rivelano che arriverà il primo e atteso bacio tra Gemma Galgani e il cavaliere Fabio Cannone. Mario Cusitore, invece, deciderà di mandare via delle nuove dame che sono arrivate in studio per conoscerlo meglio. Per il trono classico si parlerà di una segnalazione sul conto di Alessio, beccato in compagnia di un'altra ragazza che non fa parte del suo parterre di corteggiatrici.

Gemma bacia il cavaliere Fabio Cannone: anticipazioni Uomini e donne dicembre

Tra Gemma e Fabio la conoscenza proseguirà nel migliore dei modi e nel corso degli appuntamenti che saranno trasmessi durante il mese di dicembre in tv, ci sarà spazio per una nuova esterna che sarà quella della svolta nel rapporto tra i due volti del trono over.

Questa volta, infatti, Gemma e Fabio si lasceranno andare al loro primo bacio ma si ritroveranno a fare i conti con la reazione contrariata di Tina.

Secondo l'opinionista del talk show Mediaset non sarebbe stato un bacio passionale, di quelli più volte descritti dalla dama torinese.

Mario rifiuta tre dame, Alessio beccato con un'altra fuori dal programma

Novità in arrivo anche per Mario Cusitore che si ritroverà al centro delle dinamiche del talk show, complice l'arrivo di tre nuove dame intenzionate a conoscerlo.

Peccato che, dopo la presentazione ufficiale in studio, il cavaliere deciderà di rifiutarle tutte: nessuna conquisterà la sua attenzione al punto da fargli ipotizzare una possibile frequentazione fuori dalla trasmissione.

Le anticipazioni delle prossime puntate di Uomini e donne del mese di dicembre, inoltre, rivelano che si parlerà anche di una scottante segnalazione sul conto di Alessio.

Il tronista è stato avvistato in compagnia di un'altra ragazza che non è presente nel parterre delle sue pretendenti. La reazione delle corteggiatrici non sarà delle migliori e - a quanto pare - decideranno di andare fino in fondo per scoprire la verità.

Mario Cusitore aveva chiuso la frequentazione con la dama Morena

Nelle puntate precedenti di questa stagione, Mario aveva provato a conoscere meglio la dama Morena, con la quale sembrava stesse nascendo un buon feeling.

I due avevano avuto modo di fare diverse esterne insieme e, come svelato in trasmissione dallo stesso Mario, avevano vissuto anche dei momenti di passione.

Alla fine, però, fu lo stesso Mario a decidere di fare un passo indietro, ritenendo che Morena non potesse essere il tipo di donna ideale per lui. Da qui la decisione di troncare definitivamente la frequentazione e voltare pagina, per provare a conoscere nuove dame.