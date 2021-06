L'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 6 è in programma su Rai 1 dal prossimo mese di settembre. Le anticipazioni ufficiali rivelano che in questi giorni sono cominciate le riprese delle nuove puntate che terranno compagnia al pubblico per tutta la prossima stagione televisiva. I colpi di scena non mancheranno e, anche quest'anno, ci saranno dei graditi ritorni ma anche delle new entry, così come ha svelato in anteprima l'attore Alessandro Tersigni.

Da settembre ripartono le nuove puntate de Il Paradiso 6: ecco le prime anticipazioni

Nel dettaglio, a fornire le prime anticipazioni su quelle che saranno le novità de Il Paradiso delle signore 6 a partire dal prossimo mese di settembre, è stato proprio l'attore che veste i panni del celebre Vittorio Conti.

Per lui la sesta stagione sarà quella della "rinascita", dato che Conti dovrà riprendere in mano le redini della sua vita dopo essere stato lasciato da sua moglie Marta, che ha scelto di ritornare in America per inseguire il suo sogno lavorativo.

Un durissimo colpo per Vittorio, che si dedicherà anima e corpo a far sì che il suo Paradiso diventi sempre più rinomato e famoso, non solo in Italia ma anche all'estero.

Previsti nuovi arrivi nel cast de Il Paradiso delle signore 6

Alessandro Tersigni a proposito di quello che vedremo nel corso della sesta stagione della soap opera di Rai 1, ha dichiarato: "Vedremo nuovi arrivi e graditi ritorni", senza però specificare chi saranno queste new entry ne tantomeno rivelare i nomi dei personaggi che torneranno ad essere presenti nel cast della soap opera.

Di sicuro, però, i colpi di scena non mancheranno e la sesta stagione si preannuncia particolarmente densa di sorprese per tutti gli appassionati telespettatori che in questi anni si sono appassionati alle vicende quotidiane dei protagonisti del grande magazzino.

In particolar modo, la quinta stagione de Il Paradiso è stata quella più vista in assoluto dagli spettatori, con una media che ha superato il muro dei due milioni abbondanti di telespettatori, pari ad uno share che è arrivato a superare anche la soglia del 20% in alcuni episodi.

Il ritorno di Adelaide e Umberto nella sesta stagione de Il Paradiso

Tra i volti confermati di questa sesta stagione de Il Paradiso, oltre a Vittorio Conti c'è anche quello dell'astuta contessa Adelaide, interpretata da Vanessa Gravina e considerata un po' la dark lady della soap opera di Rai 1.

Tornerà sul set della sesta stagione anche Roberto Farnesi, alias il commendatore Umberto Guarnieri, che nelle nuove puntate sarà chiamato a far luce sul giallo legato alla sparizione misteriosa di Achille Ravasi.