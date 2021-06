Prosegue la diatriba tra Elisabetta Gregoraci e Antonella Fiordelisi. L’ex gieffina e la 23enne hanno partecipato ad un programma che verrà trasmesso su Mediaset e lo scontro sarebbe avvenuto dietro le quinte. In particolare, la conduttrice non avrebbe gradito alcune interazioni social tra l’ex marito Flavio Briatore e la stessa Antonella Fiordelisi. La soveratese ha affermato pubblicamente di non aver avuto alcuna discussione; d’altra parte non sono mancate le frecciatine da parte dell’ex tentatrice.

La versione di Antonella Fiordelisi

Antonella Fiordelisi, attraverso il proprio account ufficiale Instagram, ha deciso di esprimere il suo parere riguardo la situazione con Elisabetta Gregoraci.

La spadista non ha mai celato la propria stima nei confronti della calabrese, ma si è definita schifata ed amareggiata riguardo a quanto sta accadendo. Antonella è stata ospite nel format ‘Casa Chi’, e ha rivelato che l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5 l’avrebbe attaccata per uno scambio di like con Flavio Briatore. Fiordelisi ha sottolineato di esserci rimasta male e ha aggiunto: "Ho avuto insulti, delle pressioni psicologiche pesanti”.

Elisabetta Gregoraci da Tommaso Zorzi

Le parole di Antonella Fiordelisi non hanno trovato conferma in Elisabetta Gregoraci. La conduttrice è stata, invece, ospite de ‘Il Punto Z’ condotto da Tommaso Zorzi, vincitore del GF Vip 5 ed ex coinquilino di Elisabetta.

Nel programma dell’influencer lombardo, la soveratese ha sottolineato di non aver litigato con nessuno. La calabrese ha poi affermato di non aver intenzione di parlare dell’argomento in quanto rappresenta una situazione che non la tocca. “Perché io sono una signora”, ha aggiunto Gregoraci nel format di Tommaso Zorzi. Silenzio sulla questione, invece, da parte di Flavio Briatore.

Per certi versi la situazione ricorda quanto accaduto tra Elisabetta e Giulia Salemi. Quando erano dentro la casa più spiata d'Italia la soveratese aveva accusato l'italo-persiana di aver parlato con il manager.

Le ultime frecciatine da parte di Antonella Fiordelisi

La versione di Elisabetta Gregoraci non è stata gradita da Antonella Fiordelisi che ha deciso di replicare attraverso il proprio social ufficiale con una serie di frecciatine all’indirizzo della showgirl calabrese.

La spadista ha postato un frame della sua faccia stupita con una didascalia a seguire. La 23enne ha scritto che quella è la sua faccia nel momento in cui le persone dicono cavolate. L’ex tentatrice ha poi continuato il messaggio sul suo account Instagram affermando che comincerà a prestare meno confidenza alle persone in quanto nel mondo in cui si vive bisogna stare molto attenti.