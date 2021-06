Il Paradiso delle Signore continua a tenere compagnia ai fedeli telespettatori anche in estate, mandando in onda la terza stagione. Nella settimana che va da lunedì 21 a venerdì 25 giugno andranno in onda le puntate 171, 172, 173, 174 e 175. Vittorio si metterà sulle tracce di Lisa, ma allo stesso tempo cercherà di recuperare il rapporto con Marta. Nel frattempo, Nicoletta inizierà ad avvertire dei forti dolori proprio nel suo ultimo giorno di lavoro al Paradiso. A soccorrerla sarà Riccardo, non Cesare Diamante. Clelia, infine, sarà sempre più esasperata dalle minacce del marito Oscar.

Repliche Il Paradiso delle Signore 3, trame puntate fino al 25 giugno: Lisa implora Luca di aiutarla

Dopo che le menzogne di Lisa sono state smascherate, Vittorio vorrà scoprire i motivi che hanno spinto la ragazza a fingere di essere sua sorella. Luciano, però, cercherà di convincere il direttore del Paradiso a utilizzare tutte le sue energie per recuperare il rapporto con Marta. Nel frattempo, la signorina Conterno implorerà Luca di trovare un modo per lasciare definitivamente Milano prima che il signor Conti la trovi.

Il perfido Spinelli affiderà ad Andreina il compito di trovare una sistemazione dove Lisa non possa essere rintracciata. Nel frattempo, Tina informerà la sua famiglia che parteciperà al matrimonio di Antonio ed Elena solo se la madre Agnese accetterà la sua relazione con il discografico Sandro Recalcati.

Anche Nicoletta prenderà una decisione importante sulla sua vita sentimentale.

Successivamente, Vittorio confiderà al ragioniere Cattaneo di aver chiesto ad Amanda di indagare su Lisa. Luca riceverà una bruttissima notizia: sua madre sta morendo. Nel frattempo, Umberto sorprenderà Andreina al telefono, ma il commendatore Guarnieri non avrà idea di ciò che sta combinando la donna.

Quest’ultima era al telefono con l’avvocato Raschetti per discutere sui documenti falsi da dare alla signorina Conterno. Mentre Agnese troverà una soluzione per far partecipare la figlia Tina al matrimonio di Antonio ed Elena, quest’ultima deciderà di annullarlo perché ha scoperto che i suoi genitori non saranno presenti alle sue nozze.

Clelia esasperata dalle minacce di Oscar

Dopo aver raccontato a Luciano ciò che è successo tra lui e Lisa, Vittorio chiamerà Marta a Parigi ma non riuscirà a scambiare quattro parole con lei. E così convocherà Riccardo nel suo ufficio. Grazie ai documenti della defunta madre, Luca troverà nuove informazioni utili per mettere in atto la sua vendetta contro Umberto. Sandro dirà a Tina che sua moglie Nora ha rinunciato alla canzone che lui ha scritto per la giovane Amato e la madre di quest’ultima farà i salti di gioia quando verrà a sapere che sua figlia canterà alla radio. Intanto, la capocommessa Calligaris apparirà parecchio esasperata dalle continue minacce di suo marito e Luciano si metterà a studiare un piano ai danni di Oscar.

Il Paradiso delle Signore 3, replica dal 21 al 25 giugno: Vittorio mette alle strette Andreina

Dopo essersi riavvicinati, Marta e Vittorio inizieranno a capire che dietro le bugie della giovane Conterno c'è lo zampino della signorina Mandelli e decideranno di spiare ogni sua mossa. Nel frattempo, il ragioniere Cattaneo preleverà un’ingente somma di denaro per far uscire Oscar dalla vita di Clelia, tuttavia, il suo piano manderà all’aria il progetto matrimoniale che Silvia ha in mente per Nicoletta e Cesare.

Federico, che ha appena ricevuto la cartolina per il militare, aiuterà Salvatore a capire come mai Gabriella ha perso interesse per lui. Nel frattempo, il signor Conti, dopo aver ricevuto una strana chiamata da parte della giovane Guarnieri, andrà da Umberto in cerca di Andreina e scoprirà, con grande sorpresa, che la donna è partita con Ludovica per qualche giorno.

Nicoletta alle prese con le doglie nelle prossime vicende de Il Paradiso delle Signore

Grazie all’avvocato Raschetti, Vittorio scoprirà che la signora Mandelli ha mentito a Umberto sul viaggio con Ludovica e la raggiungerà nel suo covo. Prima che la donna possa far perdere le sue tracce, il signor Conti la metterà alle strette per sapere dove è tenuta in ostaggio Marta. Mentre Antonio preparerà una sorpresa romantica per la sua promessa sposa, Gabriella riceverà una lettera dolcissima di uno spasimante senza nome. Nel frattempo, Nicoletta sarà alle prese con le doglie proprio nel suo ultimo giorno di lavoro: il Paradiso sarà in subbuglio e Riccardo, che si troverà proprio nelle vicinanze, si metterà all’opera per aiutare la giovane Cattaneo.

Vedendo che l’ambulanza tarda ad arrivare, il fratello di Marta correrà a chiamare un’ostetrica di sua conoscenza.