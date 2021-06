Su Canale 5 prosegue l’appuntamento con la soap opera turca Love is in the air (Sen Cal Kapimi) dal lunedì al venerdì. Nel corso del tredicesimo episodio, in programmazione sul piccolo schermo il 16 giugno 2021, Selin Atakan (Bige Önal) dopo aver pensato ancora una volta che la convivenza tra il suo ex Serkan Bolat (Kerem Bursin) ed Eda Yilgiz (Hande Ercel) sia una finzione, otterrà la conferma dei propri sospetti, trovando il loro contratto di fidanzamento.

Anticipazioni Love is in the air, del 16 giugno: Ayfer crede che sua nipote Eda si sia trasferita davvero da Serkan

Nella tredicesima puntata della serie tv, trasmessa su Canale 5 mercoledì 16 giugno 2021 sempre dalle ore 15:30 sino alle 16:20 circa, Eda e Serkan continueranno a portare avanti la loro messinscena: l’organizzatrice di eventi e il ricco imprenditore fingeranno di condividere lo stesso tetto quando accoglieranno in casa Selin e Ferit (Cagri Citanak) per cenare insieme come promesso. Nel corso della serata qualcosa non andrà nel verso giusto, poiché Eda farà i conti con un imprevisto: la fanciulla non troverà la scatola contenente i suoi vestiti. Quando sarà tutto pronto per la cena, Selin coglierà l’occasione al volo per iniziare a fare delle indagini sulla natura del vero rapporto tra il suo ex e la nuova fiamma Eda.

Ayfer (Evrim Doğan), la zia di Yilgiz intanto dopo aver assistito ad alcune gaffe di Erdem (Sarp Bozkurt), sarà convinta che sua nipote si sia trasferita veramente nell’appartamento dell’architetto Bolat.

Selin apprende che il suo ex e Yilgiz non sono realmente fidanzati, Kaan ancora deciso a rovinare Bolat

Selin intanto avrà ancora parecchi dubbi sulla storia d’amore tra il suo ex fidanzato Serkan e Eda: in particolare l’ex nuora di Aydan si domanderà come mai il ricco imprenditore abbia cambiato idea, visto che quando stava con lei non aveva alcuna intenzione di andare a convivere.

Per concludere Selin avrà la risposta che cercava, visto che curiosando tra le cose di Bolat per prendere una penna sulla scrivania dello stesso troverà l’accordo di fidanzamento che ha sancito con Yilgiz: i documenti purtroppo arriveranno nelle mani di Kaan (İsmail Ege Şaşmaz), desideroso da parecchio tempo di riuscire a rovinare la reputazione del suo rivale Serkan.

Il giorno seguente quest’ultimo, Eda, Selin, Ferit, Piril (Başak Gümülcinelioğlu) e Engin (Anıl İlter) lasceranno Istanbul per recarsi a Antalya, sia per non mancare alla cerimonia di premiazione sia per concludere l’affare del Golf Resort: dagli spoiler turchi si evince che Bolat - oltre a incontrare due clienti per la firma del suo progetto - dovrà ricevere un premio per architettura.