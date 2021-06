Rosalinda Cannavò si ritrova in queste ore al centro delle polemiche social, dopo delle stories in cui ha espresso dei concetti altamente discutibili, legati al "pregiudizio" delle donne al volante. Le frasi dell'attrice siciliana protagonista dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip, non sono passate inosservate, al punto che in moltissimi utenti dei social hanno puntato il dito contro Rosalinda.

La giovane attrice infatti è stata duramente bersagliata e criticata, al punto che qualcuno le ha dato dell'ignorante e ha sottolineato che sarebbe retrograda su certi punti di vista.

Nuova polemica su Rosalinda Cannavò e le frasi sulle donne alla guida

Nel dettaglio, Rosalinda ha raccontato sui social di aver fatto un viaggio in macchina da Torino a Milano ed ha sottolineato "l'eccezionalità" di talent evento, dichiarando che era da un po' di tempo che non si metteva al volante per affrontare un viaggio così lungo.

Il motivo? Un po' perché è stata rinchiusa per sei mesi all'interno della casa del Grande Fratello Vip e un po' perché a Milano non aveva mezzi con cui spostarsi autonomamente e il suo fidanzato Andrea Zenga, pare che non le faccia guidare la sua vettura.

"Andrea la sua non me la faceva guidare, giustamente, capitelo", ha dichiarato Rosalinda, la quale ha così giustificato il fatto che il suo fidanzato non si fidi di lei quando è al volante.

Lo scivolone social di Rosalinda Cannavò

Ma Rosalinda non si è limitata a questa affermazione, lasciandosi andare a una considerazione che ha fatto indispettire molto dei fan che la seguono.

"Noi donne, per quanto possiamo impegnarci, non siamo così eccezionali alla guida, ed io in particolar modo", ha sottolineato l'ex volto del Grande Fratello Vip, che ha così scatenato il putiferio in rete e sui social.

In particolar modo su Twitter, Rosalinda è stata duramente bersagliata da parte di coloro che hanno sottolineato la "gravità" delle sue affermazioni, legate a uno stereotipo che non dovrebbe più essere avallato ai tempi d'oggi.

I fan contro Rosalinda: 'Che tristezza'

"Che tristezza Rosalinda, parla per te", ha sentenziato qualcuno sui social, sottolineando il fatto che le sue affermazioni sarebbero alquanto antiche e ormai "fuori moda".

"Inutile negarlo, Rosalinda su certi argomenti è proprio ignorante, ha davvero una mentalità retrograda", ha sottolineato invece un altro utente che ha puntato il dito contro Cannavò.

Insomma una nuova polemica ruota intorno all'ex volto del GF Vip, che intanto - a quanto pare - sarebbe in pole position per prendere parte alla prossima edizione di Tale e Quale Show, in onda da settembre su Rai 1 con Carlo Conti.