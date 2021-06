Prosegue l'appuntamento di successo su Canale 5 con la soap opera Love is in the air. Le anticipazioni delle prossime puntate in onda dal 21 al 25 giugno rivelano che i colpi di scena non tarderanno ad arrivare. Occhi puntati in primis sul rapporto tra Eda e Serkan: i due si ritroveranno ad affrontare le richieste alquanto bizzarre di una nota cantante e poi l'architetto si lascerà andare ad una confessione privata, legata al suo passato.

Le trame di Love is in the air 21-25 giugno: Serkan sparisce il 19 agosto

Nel dettaglio, le trame delle nuove puntate di Love is in the air, trasmesse fino al prossimo 25 giugno, raccontano che durante l'ultimo giorno che trascorreranno ad Antalya, mentre Serkan starà per ricevere un premio, si presenterà un gruppo di paparazzi.

A quel punto Selina, preoccupata, chiederà a Eda Yildiz di poter intervenire in prima persona e quindi di parlare con la stampa. Lei in un primo momento mostrerà dei segni di tentennamento, poi però finirà per accettare e, proprio in quel momento, interverrà Serkan che le eviterà il contatto con i paparazzi e la porterà con sé in barca.

Intanto, al ritorno da Istanbul, Eda aspetterà l'arrivo di Serkan in ufficio ma è il 19 agosto, giorno in cui lui non lavora mai (non si sa, però, per quale motivo).

Le richieste bizzarre della cantante

Come se non bastasse, arriverà a che il signor Frieket che, nonostante l'assenza di Serkan, chiederà proprio ad Eda di potersi occupare delle richieste alquanto bizzarre che verranno fatte da una nota contante, che lui ha invitato in occasione della festa di sua moglie.

E poi ancora le trame di Love is in the air fino al 25 giugno 2021, raccontano che Serkan si mostrerà contrario ad accettare la richiesta dato che le pretese della cantante sono numerose e alcune gli sembreranno alquanto bizzarre. Per lui, infatti, non ci sarà il tempo necessario per poter apportare le modifiche che hanno richiesto.

Eda, però, andrà avanti per la sua strada perché intende dimostrare a tutti e in primis all'architetto, di essere in grado di portare a termine l'incarico.

E così, il manager della cantante accetterà ma nel caso in cui le 120 richieste della sua assistita non saranno accolte, non ci penserà sue due volte ad annullare il concerto.

Spoiler Love is in the air al 25 giugno: Eda e Serkan passano la notte abbracciati

Sta di fatto che Eda si ritroverà a dover lavorare tutta la notte e anche Serkan deciderà di darle una mano, sebbene sia il 19 agosto.

Approfittando di questa circostanza, la donna riuscirà a farsi dire il motivo. Serkan, infatti, confesserà che ha perso un fratello che amava con tutto se stesso, il quale proprio il 19 agosto gli aveva regalato una chitarra e si fece promettere che ogni anno, in quel giorno, sarebbe andata suonarla.

Dopo tale confessione, Serkan e Eda si ritroveranno a passare la notte abbracciati sul divano. Il giorno dopo, ci sarà l'arrivo della cantante, la quale non gradirà il lavoro fatto e sarà sul punto di annullare il concerto. Eda, però, riuscirà a farle cambiare idea.